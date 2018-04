Akşener: Abiler hırçın, abiler çarpıldı, abilerin yüzü değişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül’ün muhalefetin “Çatı” adayı olmasına ilişkin bir demokratik baskı oluşturulmaya çalışıldığını’’ belirterek, “Sayın Gül’ün adaylığından mutluluk duyarım, çok sevinirim. Ancak, benim adaylığımı geriye almam mümkün değil” dedi.

Akşener Hilton Garden Otel'de kadın muhtarlar ile kahvaltıda bir araya geldi ve Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda mesajlar verdi. Referandumda ‘'Hayır'' için mücadele ederken oluşmuş birlikteliği bozan ya da inciten tarafın kendileri olmayacağı kaydeden Akşener şöyle konuştu:

“Gül'ün çatı adayı olmasına ilişkin bir demokratik baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Aday olursa kendisine başarılar dilerim. Ama bir yıl önce yola çıkmış, her gittiği yerde 100 bin imza diye adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil. Nasıl başaracağına inanarak ve her adımda kendini teraziye koyup tartıp yürüyen bir insansam, milletimize güvenerek yola çıkmışsam, aday olacak her arkadaşın da buna riayet etmesinde fayda var'

“ABİLER ÇARPILDI”

Yalancılığın, sabah akşam ayrı sözlerin söylendiği bir Türkiye'de bir demokrasi görevini yerine getiren milletvekili kardeşlerimize hakaret etmeye kimsenin hakkı yoktur. Herkes önce aynaya baksın. O aynada hain kimmiş, yalancı kimmiş, satılık kimmiş görsün. Abiler niye hırçınlaştı, niye hopladılar oturamıyorlar, yüzler gözler değişti çarpıldı. Hepsinin suratı göz bir tarafa bakıyor, ağız bir tarafa bakıyor çarpıldılar. Cezai ehliyeti olması mümkün olmayan kişilerin bu ülkenin yönetiminde, bu ülkeyle top gibi oynamasına müsaade etmeyeceğiz.

SANDIK NAMUSU

Akşener seçim günü sandıklara da sahip çıkacaklarını belirterek ‘'Sandık hilesini kesinlikle engelleyeceğiz. En büyük hileler sandıkta yapılır. Bu konuyu namus borcu olarak görüyorum. Sandık devletin namusudur'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Bu devleti yönetenlerin namusudur, ağzımı boza boza söylüyorum sandığın korunması, sonuçların düzgün çıkartılması namuslarıdır. Sandıkta hile mubah gibi verilen fetvaları o sandıkta onlara yedireceğim. O sandıktan Meral çıkmasa da o sandığı korumak bizim için namus borcudur. 16 Nisan'da sandıkları sahip çıktık ancak YSK'da abudik, gubidik işler oldu. Tek başıma da kalsam seçim günü o YSK'nın önüne otururum, vallahi billahi beni jiletle kazıyamazlar.

DÜMEN DÖNDÜRÜLDÜ

Sanki bu seçim tarihini biz istemişiz gibi AKP Genel Başkanı çemkirip duruyor. Sonra Erdoğan'ın diliyle söylüyorum kelimenin tam anlamıyla bir dümen döndürüldü. Bir baktık ki YSK'da saç saça, baş başa kavga var. İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği konusunda 5 evet, 5 hayır. Üyenin biri yok. CHP'den bir transfer değil partimizin grup kurmasına vesile olan o demokrasi kahramanı milletvekili kardeşlerimize teşekkür ederim. Güneş motel falan yakıştırmaları misliyle sahiplerine iade ediyorum.

100 BİN İMZA

Ben 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayayım. Onları daha fazla zorlamayı arzu etmiyorum. 100 bin imza ile vatandaşa güvenerek yola çıkıyorum. Ben bu işi bulamıyorsam zaten ne işim var. Grup kurup kendimi bedavadan aday göstermek için yapmadım. Sadece İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için bir fedakarlık var orta yerde. O kardeşlerimi istismar etmeyi istemiyorum. Diğer partiler aday çıkaracaklar gibi görünüyor.

DOĞAL KOALİSYON

Diyelim seçimde CHP'nin adayı ikinci tura kaldı, şekilsiz, şüphesiz her türlü gücümüzle onu destekleyeceğiz. Hayır için çalışmış, çok gayret sarf etmiş kişilerle hep birlikteyiz. Bu insanların hiçbirinin incinmesine müsaade etmeyeceğim. Bu kavga Meral Akşener'in bir sandalyeye oturma kavgası değildir. İYİ Parti'nin bir yerlere gelmesi kavgası değildir. 24 Haziran'da bu işi başardığımız takdirde zaten Meclis'te kendiliğinden bir koalisyon kurulacak''