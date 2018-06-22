Ankara’da çirkin broşür

Seçimlere sayılı günler kala başkentte İYİ Parti, CHP ve HDP'yi karalayıcı broşürler sokaklara asıldı.

Gece saatlerde caddeler, iş yerleri ve metro çıkışlarında da dağıtılan broşürlerde CHP adına, ‘Herkes için CHP, Biz gelince Sayın Demirtaş başkan yardımcısı olacak”, İYİ Parti adına da ‘TRT Kurumunu İYİ Satacağız' yazıldı.

İYİ Parti broşüründe ‘Gülen yüzler için IYI Parti' ifadesi kullanıldı. Bir broşürde de FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e foto montaj ile Meral Akşener'in saçları eklenerek ‘Gülen Prenses' ifadesine yer verildi.

HDP için hazırlanan broşürde ise “Neden Güneyimizde Kürt Devleti olmasın? TSK Afrin ve Münbiç’ten çıksın” diye yazıldı.

CHP Ankara Gençlik Örgütü imzasıyla hazırlanan broşürde, İnce’nin kazanması durumunda Demirtaş’ın başkan yardımcısı olacağı öne sürüldü.. ‘Herkes için CHP. Biz gelİNCE sayın Demirtaş başkan yardımcısı olacak” denildi.

İYİ Parti adına hazırlanan broşürlerde ise ‘İ' harfi yerine ‘I' harfi kullanıldı ve IYI Gençlik Ankara imzasıyla “4 milyon vatandaşımızın kredi kartı borcunu 80 milyona İYİ ödeteceğiz. TRT Kurumunu İYİ satacağız. Gülen yüzler için IYI Parti” ifadesi kullanıldı.