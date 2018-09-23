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Aydın’da tehlikeli fabrika yangını

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir süt ürünleri işleme tesisinde yangın çıktı. Yangının çıktığı fabrikanın içerisinden patlama seslerinin geldiği bildirildi.

android-time 21:23 23 Eylül 2018
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir süt ürünleri işleme tesisinde yangın çıktı. Yangının çıktığı fabrikanın içerisinden patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Akgıda Süt İşleme Tesisi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı.

Yangın bütün çabalara rağmen kontrol altına alınamadı. AA

Yangın bütün çabalara rağmen kontrol altına alınamadı. AA

İtfaiye ekiplerinin zorlukla müdahale ettiği yangın sırasında bina içinden patlama sesleri duyuldu. Fabrikadan yükselen alev ve dumanların ilçe merkezinden de görülmesi sonrası çok sayıda vatandaş olay yerine geldi. Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tesis yakınına girişleri kapattı.

Yangın sırasında yaşanan patlamalar nedeniyle bölgeye sivil girişi yasaklandı. AA

Yangın sırasında yaşanan patlamalar nedeniyle bölgeye sivil girişi yasaklandı. AA

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yangınla ilgili inceleme yaptı. AA

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Son güncelleme: android-time 22:1023.09.2018
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