Bahçeli’den yeni ‘Çakıcı’ açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli katıldığı bir televizyon programında af konusuna değinip Alaattin Çakıcı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTV-Star TV ortak yayınında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af konusuyla ilgili ısrarını sürdürdü.

Bahçeli, “Adaylardan bir tanesi; tutuklu, Aynı zamanda PKK’nın siyasi uzantısının eş başkanı. Bunun aday olması düşündürücü. HDP içerisinde cumhurbaşkanı adayı gösterecek şahsiyet kalmamış gibi bu kişiyi öneriyorlar. Herkes de bunun tutukluluk halinin kaldırılmasını talep ediyor. HDP mensupları Türkiye’yi kaosa ve krize sürükleyecek davranışlardan uzak kalması gerekir. Dedim ki ben de 100 bin imza ile aday olunacaksa o zaman benim yakinen tanıdığım ülke sevdalısı arkadaşlarım var. Böyle bir anlayış hakim olacaksa bu arkadaşlarımı 100 bin imza ile aday gösterebilirdim. Bu insanları dışlamanın anlamı yok. Siz bunun affını istiyorsanız biz de bu arkadaşlarımızı 100 bin imzayla dışarı çıkarmaya teşebbüste bulunabilirdik. Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz, benim ülküdaşlarımdır. Hastaneye gitmem gerekiyordu, gittim. İmarı affediyorsunuz insanı niye affet miyorsunuz?” dedi.