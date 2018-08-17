Bakan Çavuşoğlu: Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ta daha önce kapatılan Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferansı’nın 10’uncu programı nedeniyle Konya’ya gitti. Büyükelçilerle yemekte bir araya gelen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘Girişimcilik Dış Politikası’nı anlattı. Girişimcilik politikasıyla dünyanın her yerine ulaşılmaya çalışıldığını ifade eden Çavuşoğlu, ”Bugüne kadar ulaşamadığımız ülkelere ve kıtalara ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. Bugün diplomatik ağımız dünyada 5’inci sırada, 240 misyonumuz var. 2 yıl önce hatta geçen yıl dünyada 6’ncı sıradaydık. Yeni büyükelçilikler, başkonsolosluklar başladı. Şimdi Irak’ta daha önce kapattığımız Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açacağız. Ama Afrika’da 12’den 41’e yükseldi, 50’ye çıkarmamız lazım. Latin Amerika’da 6’dan 15’e çıktık. Bu sayıyı artıracağız. Girişimci dış politikamız sayesinde iş adamlarımızın ve ülkemizin çıkarlarını her yerde takip edeceğiz” dedi.

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AB VİZE SERBESTLİĞİ

Avrupa Birliği ile vize muafiyetini hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, ”Girişimci dış politikamızla birlikte o ülkelerle ilişkileri geliştirirken vatandaşlarımızın kolay ziyaret edebilmesi için vizeleri kaldırmamız lazım. Bugün 74 ülkeyle vizeyi kaldırdık. Şimdi ise Avrupa Birliği ile vize serbestliğini hayata geçirmek için çalışıyoruz” dedi.

“SORUNUMUZ YOK”

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa’nın değerleriyle sorunları olmadığını ifade ederek, ”Bizimle dost olmak isteyenlerle dost oluruz. Ama bize yanlış yapanlar şunu bilsinler ki, Türkiye Cumhuriyeti kimse karşısında boyun eğmez. Bizim Avrupa değerleriyle sorunumuz yok. Esasen bu değerler evrenseldir. Türkiye bu değerleri savunur. Ama Türkiye’nin önüne siyasi engeller çıkarmayın. Kendi iç politikanızı Türkiye ile olan ilişkilerinize yansıtmayın. Çünkü biz böyle yapmıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinden de vazgeçmediğini belirten Çavuşoğlu, ”Biz çözüm odaklıyız. AB ile içeride ve dışarıda ekonomik anlamda atabileceğimiz adımların olduğunu onlar da biliyor. Zorluklar karşısında da dayanışma halinde olmamız lazım. Türkiye, Avrupa ailesinin bir üyesidir, bir parçasıdır. Kimse Türkiye’ye, Avrupa’nın dışında, Avrupa’ya girmeye çalışan bir ülke veya millet olarak davranamaz. Biz bu ailenin parçasıyız” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yemeğin ardından büyükelçi ve eşleriyle birlikte İrfan Medeniyetleri Kültür ve Araştırma Merkezi’nde özel hazırlanan sema gösterisini izledi. Gösteri basına kapalı gerçekleşti. DHA