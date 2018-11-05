Bedelli askerlik haberleri: Bedelli askerlik 4.celp dönemi açıklandı mı? e-Devlet celp yerleri sorgulanabilecek mi?

Yüzbinlerce kişinin başvuru yaptığı, bedelli askerlik başvuru süreci sona erdi. Başvurusunu yapanlar "Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak" merak ediyor. Peki bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanır? Bedelli askerlik 4. celp dönemi e-Devlet'te ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Yoğun bir başvuru sürecinin ardından bedelli askerlik başvuruları sona erdi. 21 günlük bedelli askerlik görevini yerine getirecek olanlar MSB'nin celp dönemini açıklamasını bekliyor. Bedelli askerlik 4. celp dönemi bakanlığın internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Bedelli askerlik celp yerleri ne zaman açıklanır?

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik başvurularını yapıp, ücretini ödeyen vatandaşlarımız celp dönemi ne zaman merak ediyor.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

ÖĞRETMENLER TATİL DÖNEMİNE ERTELEYEBİLECEK

“Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi” öncesinde temel askeri eğitime çağrılan ve celp dönemine gün sayan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.

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İŞLEMLERİ TAMAMLAMAYANLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.