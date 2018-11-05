Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik başvuru süreci tamamlandı. Askere gidecek adaylar nerede askerlik yapacaklarını araştırıyor. 4. celp döneminin belli olması ile hangi ile gidecekler belli olacak. Peki bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanır?

Bedelli askerlik yerleri merakla araştırılıyor. Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların sorguladığı 4. celp dönemi kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bedelli askerlik 4. celp dönemi bakanlığın internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden takip ediliyor… CELP KONTROLLERİ e-DEVLET’TE Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.