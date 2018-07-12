Bedelli askerlikte son durum | Bedelli askerlik ne zaman çıkacak, ücret ne kadar olacak?

Vatandaşlar bedelli askerlikte son durumu merak ediyor. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın yararlanması öngörülüyor. Hükümet 24 Haziran seçim çalışmaları sırasında seçimden sonraki ilk işlerinin bedelli askerlik düzenlemesi olduğunu belirtmişti. Konuya ilişkin son açıklama AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Peki bedelli askerlik ne zaman çıkacak, ücreti ne kadar olacak? İşte 2018 bedelli askerlik hakkında son gelişmeler...

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik ile ilgili bir televizyon programında verdiği röportajda gençlerin sorunları için adım atacaklarını vurgulayarak kalıcı, makul fiyatlarla makul çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Turan “Askerlikle ilgili sorun yaşayan gençler olmasın istiyoruz” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon kanalında bedelli askerlikle ilgili konuştu. Ünal, “Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti ‘Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak’ demişti. Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır” ifadesini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

Yenişafak'ta yer alan habere göre AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alan bedelli askerliğin detayları netleşiyor. Bedelli askerlikte yaş sınırının 26 ücretin ise 20 bin TL olması planlanıyor. Bir önceki bedelli askerlikte ücret 18 bin TL idi. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik için belirlenen ücret henüz netleşmedi ancak daha önceki bedellilerin 30 bin ve 18 bin TL olmasından hareketle muhtemel senaryolardan biri bu rakamın 20 ile 30 bin lira arasında olması yönünde. Peki vatandaşlar bedelli askerlik için bir özel ve ya bir kamu bankasından 20 ve 30 bin TL’lik krediyi 12 ya da 24 ay vadeyle kullandıklarında ne kadar ödeyecekler? İşte cevabı: