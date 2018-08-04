Bedelli askerlikte son durum: MSB bedelli askerlik başvuru kılavuzu! Başvuru nasıl ve hangi bankalara yapılır?

MSB bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı! Şimdi bedelli askerlik başvurusu yapacaklar Başvuru nasıl ve hangi bankalara yapılır? sorusunun yanıtını arıyor. İşte bu soruların yanıtı ve kılavuzun ayrıntılar...

Bedelli askerlik için başvuru kılavuzu ”asal.msb.gov.tr” adresinden yayımlandı. Dün yayınlanan kılavuzda bedelli askerlik başvurusu yapacakların başvuru ve askerlik süreci hakkında bir tablo yayınlandı. Bu tablo sayesinde nasıl başvuru yapacağınızı öğrenebilirsiniz. 1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. 3 Kasım 2018 tarihine kadar adaylar askerlik şubelerine veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek…

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E Devlet üzerinden “https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-basvurusu” adresine giriş yaptıktan sonra başvuru kağıdı sistem tarafından oluşturuluyor. Belgede; bedelli askerliğe başvuru yaptığınız ve 3 ay içinde bedeli ödeyeceğinizi bildiriyorsunuz. Belgenin çıktısını alıp bankaya ödemenizi yapabilir, alacağınız dekont ile Askerlik Şubesi'ne gidebilirsiniz

3 AYLIK SÜRE BAŞLADI!

25 yaş, 15 bin lira ve 21 günlük bedelli askerlik düzenlemesi yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Yükümlüler için 3 aylık süre de başladı. 1 Ocak 1994’ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. 1 milyon 340 bin kişinin yararlanma imkanı olan yasa ile, 400 bin civarında başvuru ve 6 milyar lira gelir bekleniyor.

Yurt dışında yaşayı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler de 2 bin euro ödeyip silah altına alınmadan uygulamadan yararlanacak. Daha önce bu miktar bin euro olarak uygulanıyor ancak 38 yaş sınırı bulunuyordu. Şimdi ise, 38 yaşından büyükler de dövizli askerlik yapabilecek. Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla en az 3 yıl süreyle yaşayanlar, Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurarak işlemlerini yaptıracak. Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmetinden çıkarılanlar ile sağlık raporu alarak askerliklerini yapmayan ya da erteletenler de, temel askerlik eğitimi olmadan uygulamadan yararlanabilecek.

ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını bekleyen bedelli askerlikle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL'yi Ziraat Bankası ve Halkbank'a yatıracak.

Bedelliden yararlanacakların 21 günlük temel askerlik eğitimi; silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, spor eğitimiyle birlikte yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacak.

21 GÜNDE NELER ÖĞRETİLECEK?

Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL'yi Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine yatıracak. Bedelli askerler, 21 günlük temel askerlik eğitimi süresinde, silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, spor eğitimiyle birlikte yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini yapacak. Yurtdışı dövizliler ise temel askerlik eğitimi internet üzerinden alacak. Uzaktan eğitimde ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK'yı tanıma yer alacak. Sınav koşulu ise olmayacak.

ÜCRETSİZ İZİN…

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak. Tahsil edilen parasal miktar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak.Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.