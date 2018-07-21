Berberoğlu ‘hiç kimseyle görüşmeme’ kararı aldı!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu: Pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım.

Maltepe Cezaevinde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, ‘Dokunulmazlık nedeniyle davanın durdurulması’ talebinin Yargıtay tarafından reddedilmesini üzerine tarihi bir karara imza attı.

ARTIK HİÇ KİMSE İLE GÖRÜŞMEYECEK!

Avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığı yaptığı açıklamasına “İşte bağımsız kararım…” sözleriyle başlayan Berberoğlu şu ifadelerde bulundu. “Anayasal hakkımın Yargıtay 16. Daire tarafından ayaklar altına alınmasına ne tepki vereceğimi epeyce düşündüm. Sonuçta Pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım. Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak. Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor. Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür. Enis Berberoğlu Anayasası Çalınan Milletvekili”