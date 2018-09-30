Beyoğlu’nda korkutan yangın

Park halindeki araçta başlayan yangın doğalgaz kutusuna sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı

Beyoğlu'nda park halindeki bir otomobilde başlayan yangının doğalgaz kutusuna sıçraması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Patlamaların yaşandığı olayda doğalgazın İGDAŞ ekipleri tarafından kesilmesi ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşların itfaiye ekiplerine saldırdığı olayda, alevlerin sıçradığı bir evdeki yangın da büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kaldırımda park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ile Sadabad İtfaiye İstasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan otomobile müdahale etti. Müdahale esnasında otomobilden çıkan alevler hemen yanındaki doğalgaz kutusuna sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı yangında, doğalgaz kutusunda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Vatandaşlar patlamalar üzerine cadde üzerinden daha uzak bir yere kaçtı. İtfaiye ekipleri ise durumu İGDAŞ ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine seyrettikleri esnada alevler hemen yan tarafındaki bir evin çatısına sıçradı. Büyük paniğin yaşandığı yangına ekipler dakikalarca müdahale edemedi. Doğalgazın kesilememesi nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemezken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine saldırdı. Vatandaşlar daha sonra itfaiye aracındaki hortumları çıkartarak yangına kendileri müdahale etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesince yangın da son buldu. Yangında otomobil küle dönerken, doğalgaz kutusu da kullanılamaz hale geldi. Evin çatısında da ufak çaplı hasar meydana geldi.

Yangın İstiklal İlkokulunun hemen yanında meydana gelirken, hafta sonu olması nedeniyle okulun boş olması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları güçlükle zapt etti. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

İHA