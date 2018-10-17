Son dakika: Brunson davasında savcıdan flaş hamle!

Rahip Brunson davasına bakan savcı, mahkemenin kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu. Brunson'un avukatı da müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un ülkesine dönmesinin ardından avukatı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Brunson’un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının ‘usul ve yasaya aykırı olduğu’ iddiasında bulundu. Öte yandan duruşmanın savcısı da mahkemenin kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu.

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