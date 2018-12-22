Bu yılbaşı da ‘P.T.T.’

Kamera: Kubilay ALTUĞ
Türkiye’nin sahil kentleri ve kayak merkezleri başta olmak üzere birçok tatil yöresinde yeni yıl heyecanı yaşanıyor. 2018’e ‘veda’ 2019’a ise ‘merhaba’ demeye hazırlanan binlerce tatilcinin yılbaşındaki adresi, sahil otelleri ile kayak merkezleri olacak.
Bu yılbaşının pazartesi gecesine denk gelmesi, okullar açıldığından bu yana tatil yapma fırsatı bulamayanlar için 4 günlük tatil fırsatı sunuyor. Yılbaşı rezervasyonları ise dolmak üzere. Ancak sokaktaki vatandaşlara sorduğumuz da ise durum biraz farklı. Fiyatların pahalılığından yakınan vatandaşların çoğu yılbaşını evde geçireceğini söylüyor.
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