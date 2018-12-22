Bu yılbaşı da ‘P.T.T.’

Bu yıl 31 Aralık'ın pazartesi gününe denk gelmesiyle, dört gün tatil yapmak isteyenler şimdiden plan yapmaya başladı. Sahil kentleri ve kayak merkezleri başta olmak üzere bir çok tatil beldesinde oteller doldu. 2019'a eğlenerek girmek isteyen hazırlanan vatandaşların bir çoğu tatil hazırlığı yaparken kimi vatandaşlar ise "Bu yılbaşı da 'PTT' pijama, terlik, televizyon" formülünü uygulayacak.

Kamera: Kubilay ALTUĞ

Türkiye’nin sahil kentleri ve kayak merkezleri başta olmak üzere birçok tatil yöresinde yeni yıl heyecanı yaşanıyor. 2018’e ‘veda’ 2019’a ise ‘merhaba’ demeye hazırlanan binlerce tatilcinin yılbaşındaki adresi, sahil otelleri ile kayak merkezleri olacak.

Bu yılbaşının pazartesi gecesine denk gelmesi, okullar açıldığından bu yana tatil yapma fırsatı bulamayanlar için 4 günlük tatil fırsatı sunuyor. Yılbaşı rezervasyonları ise dolmak üzere. Ancak sokaktaki vatandaşlara sorduğumuz da ise durum biraz farklı. Fiyatların pahalılığından yakınan vatandaşların çoğu yılbaşını evde geçireceğini söylüyor.