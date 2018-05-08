Çaldıkları mazotla akaryakıt istasyonu kurdular!

İstanbul'da çaldıkları otomobilin arka koltuğunu sökerek yerleştirdikleri varille park halindeki araçların mazotunu çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, tonlarca mazot çaldıkları ve saklandıkları evi adeta akaryakıt istasyonu olarak kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, yaklaşık bir ay önce çalınan bir aracı bulmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında aracın Arnavutköy bölgesi ve İkitelli Şamlar köyü civarında göründüğünü belirleyerek harekete geçti. Aracı takibe alan polis ekipleri şüphelilerin Şamlar Köyü’ndeki adresini belirledi.

Adrese operasyon düzenlemeyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunus Y.(26), Volkan Ö.(26), Mehmet Ö.(23) ile Gökhan T.(23) gözaltına alındı.

Adreste inceleme yapan polis ekipleri, büyük şaşkınlık yaşadı. Şüphelilerin çaldığı aracın arka koltuğunu sökerek 400 litre kapasiteli bir tank konulduğu tespit edildi. Ayrıca otomobilin içine bir pompa yerleştirdiği tespit edilen şüphelilerin park halindeki araçların yanına yaklaştıkları, içinden bile inmeden pencereden uzanarak önce depo kilitlerini kırak, içine sallandırdıkları hortumla mazot çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı pompanın dakikada 100 litre mazot çekebildiği tespit edildi.

Şüphelilerin daha sonra çaldıkları mazotu evlerinde bulunan depolara aktardıkları ve “Ucuz mazot” sloganıyla kamyon yada araçlara yarı fiyatına pazarladıkları oamamlanmasinin ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen şüphelilerden Yunus Y. ve Volkan Ö. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.