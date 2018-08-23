Çanakkale’de dönüş yoğunluğu erken başladı

Çanakkale'de tatilini erken tamamlayıp, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde boğaz geçişi yapmak isteyen sürücüler, feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Bayram ziyaretleri ve tatil dönüşü nedeniyle Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 3 kilometreyi aştı. Öte yandan dönüşlerin en yoğun günlerinden biri yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler çift sıra yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştururken, kuyruk gece yarısı da sürdü.

Çanakkale’de 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi özellikle boğazın Avrupa yakasında tatilciler, uzun feribot kuyrukları oluşturmuştu. Ege ve Kuzey Ege sahillerindeki tatillerini erken bitirenler, dün dönüşe geçti.

Bazı kişiler ise bayram ziyaretleri dolayısıyla yollara koyuldu. Çanakkale’den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu.

Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi’ne kadar uzanan 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 2 saat feribot sırasında beklemek zorunda kalan sürücüler ise bu duruma tepki gösterdi.

Çanakkale merkezine geçiş yapmak isteyenler de Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale'de feribot yoğunluğunun meydana geldiği diğer hat ise Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu oldu. Trafik ekipleri, feribot iskelelerindeki yoğunluğu düzenlemek için gün boyun mesai yaptı.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki yoğunluk nedeniyle seferlerin doldur- boşalt sistemiyle yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Kurban Bayramı tatili boyunca Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Çanakkale- Eceabat hattında 3, Lapseki- Gelibolu hattında 4, Kabatepe- Gökçeada hattında 3, Geyikli- Bozcaada hattında ise 2 olmak üzere toplam 16 feribotla hizmet veriliyor. DHA

KAPIKULE’DE ÇİFT SIRA 6 KİLOMETRELİK GURBETÇİ KUYRUĞU

Öte yandan Avrupa’da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenlerin ise dönüşleri devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerin de katılımıyla Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki araç kuyruğu sabah saatlerinden itibaren gümrüğün dışına kadar taştı.







Dönüşlerin en yoğun günlerinden biri yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçiler çift sıra yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştururken, kuyruk gece yarısı da sürdü.

“DAHA HOLLANDA’YA GİDECEĞİZ”

Yaklaşık 8 saatte Kapıkule gümrüğünün kapısına kadar geldiğini anlatan Bayram Koç, “Kuyrukta çok zorlandık, bizim ricamız buna bir çözüm bulsunlar. Çoluk çocuklu insanlar var hepsine yazık. Diğer gümrüklerde de bekleyeceğiz. Kaç saatte çıkacağız bilmiyorum. Daha Hollanda’ya gideceğiz” dedi. Almanya’ya dönmek için yola çıkan Murat Mert ise, “Çok güzel bir izin geçirdik ama gümrüğe gelince takıldık. 8 saattir bekliyoruz, çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Bulgar tarafından bırakmıyorlarmış, inşallah kısa sürede çözüm olur bu kuyruklara” diye konuştu. AJANSLAR