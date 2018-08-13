CHP Sözcüsü Öztrak: Meclis derhal toplantıya çağrılmalı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak dolardaki yaşanan artış ile ilgili olarak, 'Polisiye önlemlerle bu kriz çözülmez. Bir an önce güveni artırma zamanıdır. Meclis derhal toplantıya çağrılmalıdır' diye konuştu.

Öztrak şunları kaydetti;

“Bugüne kadar TL’deki değer kaybı Türk şirketlerine yansımıştır. Şimdi borçları ödeme zamanı gelmiştir. 240 milyar dolara ihtiyacımız var. Bunun faturası fakir fukaraya çıkacaktır. Vatandaşımız çok endişeli ve mutsuzdur. Ülke çok ciddi siyasi ve ekonomik bir krizin eşiğine gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin aşağılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Geminin kaptan köşkünde oturanların işin içinden sıyrılmaya çalışmasını anlamıyor, desteklemiyoruz. Sayın Erdoğan bu kez bu geçmiş krizlerden farklı diyor ama hiç de farklı olmadığını asıl sebebin zayıflamış temeller olduğu ortaya çıkmıştır. 100 günlük bir eylem planı açıkladılar. Genel başkanımızın yaklaşımı sarayın bu olayı dış ve iş mihraklara fatura etmesinin yolunu bozdu.Kaptan köşkünde oturanlar küreklerini millete çektirdikleri gemiyi kayalıklara doğru sürmektedirler.

Köprülerde ve otoyollarda döviz cinsinden iş yapanlar asıl döviz baronlarıdır. Kamu kuruluşlarının sattıkları malın parasını dövizle ödetenler döviz baronlarıdır. ABD’nen tehditine karşı Türkiye’yi bu kadar açık hale getiren kimdir? Yastık altı döviz ve tehdit yaklaşımı ve alınan polisiye önlemler sorunu daha da büyütmekten başka bir işe yaramaz. Polisiye önlemlerle bu kriz çözülmez. Bir an önce güveni artırma zamanıdır. Tedbirler likidite sorununu bastırmaya dönüktür. Etkisi çok uzun devam etmez.

Sayın genel başkanımızın açıkladığı 13 maddelik önlem paketi bir an önce devreye sokulmalıdır. MHK’da konuyla ilgili önlemlerin konuşulacağı bir masa kurduk. Alınacak tedbirleri gerekli yerlere önereceğiz. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın en zor döneminde bile Meclis’ten hükümeti yönetmiştir. Meclis derhal toplantıya çağrılmalıdır. ”