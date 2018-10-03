CHP’den Sayıştay Başkanı’na sert tepki: “Başkan da fes giysin”

Sayıştay Başkanlığı’nın Şeref Salonu’nda yaptığı tefrişat tartışmalara neden oldu. Yeni salona Sayıştay’ın kurulduğu tarihte Osmanlı Padişahı olan Abdülaziz’in büyük boy portresi asıldı. Atatürk’e ise yer verilmedi. Cumhuriyet’in izlerinin silindiğini belirten CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, “Sayıştay Başkanı da artık fes giysin” dedi.

Sayıştay Başkanının misafirlerini kabul ettiği Şeref Salonu yenilendi. Yeni salonun ilk görüntüsü de Başkan Ahmet Baş'ın Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği–ISACA'nın İstanbul Şubesi yöneticilerini kabulünde ortaya çıktı. Salon Abdülaziz portresi ve Osmanlıca figürlerle süslendi. CHP'li Kazım Arslan, yenilenen salonla ilgili SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Bu görüntülerden sonra Başkana da fes yakışır. Şatafatlı şeref salonları döşeyerek, Osmanlıcılığı Cumhuriyetin değerlerinin önüne geçirmek için büyük bir gayret olduğunu görüyoruz. Sayıştay'ın kurucusu padişahı ve onun fermanını reddettiğimiz yok. Bütün itirazımız, ülkemizin en sıkıntılı döneminde, ölçüsüz şatafattır. Cumhuriyet karşıtlığına, Atatürk düşmanlığına bu simgelerin alet edilmesidir. Kapıları altın rengi işlemeli, padişah özentisi…Kamunun hesaplarını denetleyen Sayıştay israfın ve şatafatın merkezi olmuş, balık baştan kokmuş''