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CHP’liler seçim kurullarına akın etti

İstanbul'da ilçe seçim kurulu önünde CHP'liler toplanmaya başladı.

android-time 23:34 24 Haziran 2018
Haberler Gündem
İstanbul'da ilçe seçim kurulu önünde CHP'liler toplanmaya başladı.

Sevgim Begüm YAVUZ, Seda ÖNCELER, Tugay SADAY/ İSTANBUL

Muharrem İnce’nin ve CHP’nin yaptığı “Manipülasyon yapılıyor. Sandıkları, seçim kurullarını terk etmeyin” açıklamasının ardından İstanbul’da CHP’liler ilçe seçim kurulları önüne akın etti.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Özelikle Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy ilçe seçim kurullarının önü CHP’lilerin toplanma yeri oldu.

Kadıköy’de sandalyeleri ile kurul binası önüne gelen vatandaşlar sayım sonuçları bitene kadar bölgede kalacaklarını söylediler.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Beşiktaş’ta da vatandaşların protestosu sürüyor.

Son güncelleme: android-time 23:4024.06.2018
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