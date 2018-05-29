Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorlu’da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Erdoğan miting esnasında, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisi hakkında yaptığı bir konuşmayı miting alanında bulunan bir ekrana yansıttırdı ve İnce'yi eleştirdi.

Erdoğan’ın mitinginden satır başları şöyle;

“Çok güzelsin Tekirdağ, umuyorum ki 24 Haziran’da bir başka güzel olacaksın. Bugün bizleri kucakladığınız için gönülden teşekkür ediyorum.”

“AK Parti olarak burada istediğimiz sonucu alamadık fakat biz suçu muhalefet gibi halkta aramıyoruz. Biz her zaman iğneyi önce kendimize batırdık. Sıkıntıyı varsa yanlış anlaşılmaları halkımızda değil, partimizde aradık. Çorlu’ya, Tekirdağ’a kendimizi daha iyi anlatacağız. Çorlu AK Parti’nin kalesi olmalıdır. Bize göre Tekirdağ, AK Parti’nin kalesi olması gereken şehirler arasındadır. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorlu’da, Tekirdağ’da yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum.”

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MECLİS VURGUSU

“Buradan soruyorum 24 Haziran’da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? Değerli kardeşlerim erken seçim kararı aldıktan bu yana önce seçim manifestomuzu sonra beyannamemizi halka açıkladık. Nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi tüm detayları ile ortaya koyduk. Manifestomuzda Türkiye’yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik. Beyannamemizde ise ülkemize neler vaat ettiğimizi tek tek yazdık. Milletimize 146 önemli projeyi gerçekleştirme sözü verdik. İnşallah milletimizin teveccühü ile ipi göğüslersek bu projelerimizi gerçekleştireceğiz.”

“Çorlu ile İstanbul arasında fark var mı? 29 Ekim’den sonra yeni bir İstanbul tanıyacaksınız. Dünyanın ilk üçü içinde yer alan havalimanının açılışını yapacağız.”

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YENİ HAVALİMANI

“24 Haziran’dan sonra hedefimiz ekonomide ilk 10’a girmek. Nerelerden nerelere geldik, durmadık, durmayacağız. Başkanlık sistemine geçince bu süreç daha hızlı ilerleyecek. İhracatta hedefimiz 500 milyar dolara ulaşmak. Ülkemize bu yıl 40 milyon turist gelecek. 5 yıl içinde hedefimiz 50 milyon turist sayısına ulaşmak. CHP’nin bir milletvekili buradaki yolların müteahitiydi, parasını alamıyordu parasını. Başbakan oldum parasını ödedim ama bunlar kadir kıymet bilmezler. Biz buyuz. Biz beşer gücünün önünde eğilmedik, sadece rabbimizin huzurunda eğildik.”

“Çorlu ile İstanbul arasında fark var mı? 29 Ekim’den sonra yeni bir İstanbul tanıyacaksınız. Dünyanın ilk üçü içinde yer alan havalimanının açılışını yapacağız. Bu havalimanının yıllık kapasitesi 90 milyon olacak. 2023’te bu 150 milyon olacak.”

“ONA İNCE İNCE BU İŞLERİ ANLATACAĞIM”

Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor. Ona ince ince bu işleri anlatacağım. Sayın İnce biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü nasıl yaptık, yeni havalimanını nasıl yapıyoruz? Bu sistemle yapıyoruz. 29 Ekim'de inşallah buranın açılışını yapacağız ama ben bu arada bir televizyon programı da yapacağım. İnşallah turist sayısı da patlayacak.

“İş bilenin kılıç kuşananın. Hava yolu halkın yolu olacak dedik. Bunu başardık. İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanı daha yapıyoruz. 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz bunun üzerine 16 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. 18 Mart Köprüsü!nü yapıyoruz. İki tarafta da temeller atıldı sondajlar tamam. Türkiye hızlı treni bizimle tanıdı. Sizlerden hizmetlerin, projelerin devamı için destek bekliyoruz.”

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“HEPSİNİN ORTAK VAADİ ERDOĞAN’I İNDİRMEK”

“Bugüne kadar yaptığımı hizmetler gelecek 5 yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. Biz laf üstüne laf, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. Biz Türkiye’yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın derdindeyiz. Muhalefetin adayları ne vaat ediyor? Koskoca bir hiç. Hepsinin de ortak vaadi; Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Hepsinin ortak derdi Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bunlar devletçi, bunların devletçi kafaları var. Bunlar özel sektörün güçlenmesini istemezler. Bay Kemal’in aday olmamasının sebebi kazanamayacağını biliyor. Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz, siz bu milletle oyun mu oynuyorsunuz? İşte çift başlılık olmasın diye başkanlık sistemini getirdik.”

İNCE’NİN GÖRÜNTÜSÜ EKRANA YANSITILDI

Erdoğan, miting sırasında projelerini göstermek için kullandığı dev ekrana Muharrem İnce’nin kendisi hakkında daha önce yaptığı bir açıklamayı yansıttı ve görüntüler üzerinde İnce’yi eleştirdi.