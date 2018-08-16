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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

android-time 15:19 16 Ağustos 2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti.

İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi.

AA

Son güncelleme: android-time 15:4816.08.2018
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