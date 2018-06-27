‘Dolu alarmı’ yeniden hatırlattı: İstanbul’da otopark sıkıntısı

İstanbul'daki 'ceviz büyüklüğünde dolu yağacak' alarmı gözleri kentteki otopark sorununa çevirdi. İşte son seferberlik yeniden akıllara gelen İstanbul'un otopark karnesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen ‘ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir’ uyarısı dün İstanbulluları alarma geçirdi.

Her ne kadar akşam saatlerinde AKOM tekrar bir açıklama yaparak, dolu riskinin azaldığını duyursa da İstanbullular tedbiri elden bırakmadı.

Sürücüler araçlarını korumak için ilginç yollara başvurdu. Binlerce araç sahibi kapalı otoparklara akın etti. Şehir genelinde AVM’lerinki dahil tüm kapalı park yerleri doldu.Dolu alarmıyla caddelerde ve açık otoparklarda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Üst geçitlerin altından, balkon altlarına kadar kentte hemen her yer park edilmiş araçlarla doldu taştı.

Açıkta kalan araçlar ise battaniye, halı, karton gibi malzemelerle korunmaya çalışıldı. Yüz binlerce araç sahibinin dolu operasyonu gözleri kentteki otopark sıkıntısına çevirdi.

İSTANBUL’DA KAPALI OTOPARK SIKINTISI

TÜİK verilerine göre; İstanbul’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 milyon 571 bin. Bunların 2 milyon 669 bini otomobil, 86 bini minibüs, 45 bini otobüs, 637 bini kamyonet ve 134 bini de kamyon. Ve bu rakamlara her geçen ay binlercesi ekleniyor.

400 BİN ARAÇLIK OTOPARK VAR BUNUN ANCAK 4’TE BİRİ KAPALI

İSPARK verilerine göre; şu anda İstanbul'da İSPARK ve özel sektörün toplam 400 bin araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. Bunlardan da yaklaşık 100 bini kapalı otopark. Bu rakamlara AVM’lerin otoparkları dahil. Kapasitenin hızla artırılması için çalışılıyor ancak yıllara dayanan çarpık kentleşme bunu yavaşlatıyor.

İSPARK’ın hazırlardığı rapor doğrultusunda; İBB'nin hedefi 2019'a kadar İstanbul'un otopark kapasitesini 100 bin artırmak. Ancak bu rakamlar bile ihtiyacı karşılamıyor.

TEK UMUT ERDOĞAN’IN ÖNERİSİ

İBB’nin eski başkanı Kadir Topbaş’ın “Her mahallede boş bir arsa veya bina alınacak ve buraya katlı otopark yapılacak” projesi sessiz sedasız iptal edildi. Geriye ise ‘umut’ olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu ‘altı otopark, üstü okul’ projesi kaldı.

İSTANBUL'DA YER KALMADI OTOPARKLAR YER ALTINA İNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentteki otopark kapasitesini 2019'a kadar 100 bin araç arttırma projesi kapsamında okulların, parkların hatta camilerin altını tek tek otoparka çeviriyor. 1 Haziran'da yürürlüğe gireceği açıklanan Otopark Yönetmeliği'ne göre okulların altının otoparka çevrilmesi mümkün olmayacağı için İBB, yönetmelik uygulamaya geçmeden hızla birçok plan değişikliği yaparak okulları otoparka dönüştürdü. Bu sırada her daireye bir otopark zorunluluğu getiren Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirildi. Tartışmalara neden olan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresi de yeniden düzenlenerek okulların zemin altında kalan kısımlarında çeşitli koşullara bağlı olarak otopark yapılabilmesinin önü açıldı. Düzenleme öncesinde de 1'i Ataşehir'de, 3'ü Beşiktaş'ta olmak üzere 4 okulun altı toplam 1031 araçlık otoparka dönüştürüldü. Okulların altını otoparka çevirme fikri aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu günlerden beri hayata geçirmek istediği bir projeydi.

PARKLAR VE CAMİLER DE OTOPARK OLUYOR

Okulları ticarethaneye dönüştüren güvenlik ve sağlık riski yaratan zeminaltı otopark projesi parklar için de uygulanıyor. Kent içinde kalan bir çok parkın altı yer kalmadığı için otoparka çevrildi. En tartışma yaratan park altı otopark projesi de Kadıköy'de 40 dönümlük alan sahip doğal sit olan Kuşdili Çayırı oldu. Kuşdili Çayırı'nın üstü park, altı otopark olarak düzenlenecek. İBB 2016 yılında da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında Diş Hastanesi’nin yanında yer alan yaklaşık 4 bin metrekarelik hazine arazisinin üstüne cami, altına otopark yapma kararı almıştı.