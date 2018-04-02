İstanbul için yeni hamle: Okullar otoparka dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu günlerden beri yapmak istediğini açıkladığı okulların altına otoparka çevirme projesi, son birkaç aydır İBB tarafından hızla hayata geçiriliyor. İBB, sadece geçtiğimiz ay 4 okulun altını toplam 1031 araçlık otoparka çevirdi. CHP’liler 1 Haziran’da yürürlüğe girecek Otopark Yönetmeliği’ne aykırı olan bu uygulama için yasal süreç başlamadan İBB’nin jet hızıyla geçirdiği kararlara tepki gösterdi.

İstanbul Başakşehir’de katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışma yaratan “Belediye başkanlığı dönemimden beri yapmayı planladığım bir şeydi. Okulların altına otoparklar yapalım. Hem mahallelerin sorununu çözelim hem de belediyelerimiz verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar” sözleri aylardır İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de tartışılıyor. En son mart ayı İBB Meclis oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali olan otopark projesi çerçevesinde 1'i Ataşehir'de, 3'ü Beşiktaş'ta olmak üzere 4 okulun altı otoparka dönüştürüldü. Oy çokluğu ile kabul edilen kararlara göre 31 derslikli Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin altına 403 araçlık otopark yapılacak.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde hazineye ait 8 derslikli Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu yıkılarak yerine 12 derslikli okul inşa edilecek. Bu okulun altı da 124 araçlık otopark olacak.

Yine Dikilitaş'da 8 derslikli Hüseyin Aycibin İlköğretim Okulu yıkılıp, yerine yapılacak 25 derslikli yeni okulun altı 124 araçlık otopark olarak faaliyet gösterecek.

Beşiktaş Rumelihisarı'nda da 24 derslikli Anafartalar İlköğretim Okulu binasının yerine 32 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve altına 380 araçlık otopark inşa edilecek. 4 okulun altına toplam bin 31 araçlık otopark yapılmış olacak.

YÖNETMELİĞİ ÇIKARAN DA UYGULAMAYAN DA SİZSİNİZ!

Okulları otoparka çeviren kararlar İBB Meclisi'nde sert tartışmalara neden olmuştu. CHP'li İBB Meclis Üyesi Soydan Alkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22 Şubat'ta çıkardığı otopark yönetmeliğine aykırı olan bu kararlara tepki göstererek “Yönetmeliğin 6. Maddesinin 4. Fıkrası okulların altına otopark yapılmasını engelliyor. Yıllardır sağlık ve güvenlik açısından okulların altına otopark yapılmasına karşıydık. Bakanlık da buna göre düzenleme yapmış. Yönetmelik 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. Bakanlığın çıkardığı düzenlemeye aykırı kararlar alıyorsunuz. Yönetmeliği çıkaran da sizsiniz uygulamayan da..” dedi.

GÜVENLİK VE SAĞLIK UYARISI

CHP'li İBB Meclis Üyesi Ülkü Koçar, “Okulların altına otopark yapılması çok vahim sonuçlar doğurur. Giriş-çıkışları ayrı bile olsa güvenlik sorunu yaratır. Çocukların sağlığı da tehdit altında. Egzoz gazlarının arasında eğitim görecekler” uyarısı yaptı. CHP'li Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz de “Böyle uygulamalar af söylentisi çıktığında da olur. Haziranda uygulama geçmeden önce yangından mal kaçırır gibi ardı ardına okulların altı otopark yapılıyor” diye konuştu.

SİYASİ HAKKIMI KULLANIYORUM

Eleştirileri yanıt veren Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Mahmut Yeter, “Yönetmelik 1 Haziran'da geçecek. Yönetmeliğin bana tanıdığı hakkı siyasi olarak kullanıyorum” açıklaması yaptı.