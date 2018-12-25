Son dakika: Kar İstanbul’u DEK ile vuracak… | Meteoroloji’den hava durumu tahminleri

Son dakika: Bir haftadır süren son dakika uyarıları sonrasında karlı ve soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Hızla düşen sıcaklıklara kuvvetli rüzgar ve yağışlar da eklendi. Yurdun güney kıyıları ve Orta Karadeniz kıyıları haricinde yurdun önemli bir kısmında bugün kar bekleniyor. Hava soğumasının hızlanmasıyla birlikte İstanbul'da gün içinde kar ihtimali yüksek görülüyor. İstanbul'u etkileyecek kar yağışının asıl etkili kısmının "DEK" Deniz Efekti Kar şeklinde olması bekleniyor. Beklenen kar yağışı İstanbul'a Beylikdüzü üzerinden giriş yaptı, ilerleyen saatlerde şehrin iç kesimlerine ilerlemesi bekleniyor...

Son dakika: Karlı ve aşırı soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkilemeye başladı. Türkiye dondurucu hava dalgasının etkisi altına girdi, sıcaklıklar hızla düşüyor ve yurdun birçok noktasında kar yağışı bekleniyor. Son verilere göre İstanbul’da bugün karla karışık yağmur olarak başlayan yağışlar ilerleyen saatlerde kara dönecek. Sıcaklık düşüşü bir süre daha devam edecek soğuk hava dalgası hafta boyu etkisini sürdürecek.

İSTANBUL’U ASIL “DEK” VURACAK!

Kar yağışının saatler sonra İstanbul’da da başlaması bekleniyor fakat bu soğuk hava dalgasında İstanbul’da kar yağışının büyük oranının DEK’ler sayesinde oluşması bekleniyor. DEK (Deniz efekti kar) kuzeyden gelen soğuk rüzgarların, deniz üzerinde ısı ve nem kazanmasıyla oluşan kar yağışlarına deniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Tahminlere göre hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 6-10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Hafta boyu sürecek soğuk hava dalgası bir süre mola verip 2019’un ilk günlerinde geri dönecek. Hava durumuyla ilgili detaylar ilerleyen günler boyunca sozcu.com.tr’de olmaya devam edecek.

BİRÇOK BÖLGEYE SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi beklenen yağışların Yalova, İzmir’in güney ilçeleri, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Marmara’nın doğusunun yüksekleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte İç ve Doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.