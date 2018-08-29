Dört bakandan ortak açıklama

AB Reform Eylem Grubu toplantısına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize serbestisi konusunda 7 kriter olduğunu, şu an 6 kritere düştüğünü açıkladı ve "Vize serbestisi gibi hakları almak istiyoruz. Bu konudaki tüm çabaların karşılığını almayı, siyasi engellerin çıkarılmasını istemiyoruz." dedi. Adalet Bakanı Abdülhhamit Gül, konuşmasında "Daha güçlü demokrasi daha güçlü özgürlük demektir. Yargıya güvenin artacağı ve hızlanacağı dönem olacaktır önümüzdeki dönem" ifadelerini kullandı. "2019 yılı Türkiye ekonomisi açısından çok daha güçlü bir yıl olacak." diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temel hedefimiz olan enflasyonla mücadele konusunda çok daha fazla sorumluluk alıp hükümet olarak güçlü mali politikalarla gerek Merkez Bankası gerek tüm paydaşlarımızla birlikte 2019 yılı enflasyonla mücadelede çok güçlü bir yıl olacak" diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Türkiye Avrupa Birliği'ne taahütlerini yerine getirmek için mücadele etmektedir. Bunun yanı sıra terörle ve uyuşturucu ile de etkin şekilde mücadele edilmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısında Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin her alanda canlandırılması ve siyasi reform süreci ele alındı.

AB’ye katılım sürecinde siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla toplam 30 Reform İzleme Grubu ve sonrasında yeni ismiyle 3 Reform Eylem Grubu Toplantısı düzenlenmişti.

Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynayan REG toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015 ve üçüncüsü 11 Aralık 2015 tarihlerinde yapılmıştı.

Çavuşoğlu: “Avrupa Konseyi ile daha yakın adımlar atacağız”

Toplantının ardından açıklama yapan 4 bakanın konuşmalarından satır başları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize serbestisi konusunda 7 kriter olduğunu, şu an 6 kritere düştüğünü açıkladı. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

Önümüzdeki süreçte Avrupa Konseyi ile daha yakın adımlar atacağız. İşbirliği iki tarafında yararına olmuştur. Gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması ile ilgili çalışmalarımızı Hazine ve Maliye Bakanımız ve bizler sürdürüyoruz. AB kurumları ve komiserlerle çalışmayı sürdürüyoruz. 6 kriter kaldı. Bunlarla ilgili çalışıyoruz.Sadece parlamenter meclis değil insan hakları dahil yakın ilişkilerimiz var.

Vize serbestisi gibi hakları almak istiyoruz. Bu konudaki tüm çabaların karşılığını almayı, siyasi engellerin çıkarılmasını istemiyoruz. AB üyelerinden son zamanlarda gelen desteklerden bunu istiyoruz.

PKK, PYD, FETÖ gibi konularda daha fazla destek vermeliler. Bu konularda işbirliği bekliyoruz. AB’den terörle mücadelede daha fazla destek vermesini istiyoruz. İşbirliği bekliyoruz. Çalışmalarımızı ilgili kurumlarla sürdüreceğiz. AB yüksek diyalog toplantılarımız var. Bu toplantıları ilgili bakan ve komiserlerle hayata geçireceğiz. Evrensel normları esas almaya devam edceğiz. AB’ye üye olalım olmayalım reform AK Parti hükümetinin önceliği olmuştur. Yeni hükümet sisteminde de reformlar öncelik olmuştur.

Gül: Daha güçlü demokrasi daha güçlü özgürlük demektir

Çavuşoğlu’nun ardından söz alan Adalet Bakanı Abdülhhamit Gül şunları kaydetti

Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetinin reformcu kimliği malumdur. Son zamanlarda yapılacak 100 günlük eylem planımıza bakılınca da AB ile uyum süreci ile ilgili önemli kararlar alındı. Adalet Bakanlığı olarak AB ve AİHM nezdinde her türlü projelerle, işbirliği ve diyaloglarla çok önemli işbirliğimiz olduğu ortadadır. Daha güçlü demokrasi daha güçlü özgürlük demektir. Yargıya güvenin artacağı ve hızlanacağı dönem olacaktır önümüzdeki dönem.

Bu hafta pilot uygulamalara başlayacağız. Yargı reformu strateji belgemizi Kasım ayında yenilemeyi kararlaştırdık. AB ile diyalogları sürdürerek bu ortak çalışmaları sürdüreceğiz. Daha fazla özgürlük ve insan haklarını oluşturacak çalışmaları gerçekleştireceğiz.

Eylem planını güncelleyeceğiz. OHAL komisyonunun yaptığı işlemler biim çok önem verdiğimiz konu. Bunu da AB ile birlikte yapıyoruz. Bu sürede AB ile ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz.Daha fazla özgürlük daha fazla insan hakları çalışması yapacağız. Avrupa İnsan Hakları çerçevesinde hükümetimizin ortaya koyduğu revizeler gerçekleştirilecek, bunu ev ödevi haline getirdik.

Albayrak: 2019 yılı Türkiye ekonomisi açısından çok daha güçlü bir yıl olacak

Gül’ün ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında şunları söyledi:

Çok tarihi bir süreç, önemli bir zaman. Önemli bir toplantı olarak ortaya çıktı. Toplantı konusunda bakanımız da bahsetti. Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının konuşulduğu verimli bir toplantı oldu. Hem vize serbestisi olsun hem AB üyeliği konusu olsun, verimli bir toplantı oldu.

10 Ağustos tarihi ile ekonomimiz hedef alındı. Gerginlik en üst seviyeye çıktı. AB, Almanya ve Fransa başta olmak üzere müttefiklik ruhuna uygun açıklamalar geldi. Bundan sonraki süreçte bu toplantıların ehemmiyetini çok farklı değerlendirmemiz gerekilen bir süreç. ABD’nin yaptırımları sonrası ülkemiz ekonomik anlamda çok fazla saldırıya uğrayan bir konumda yer aldı. Fransa, Almanya gibi ülkelerin siyasi desteğini aldık. Türkiye’nin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak, birçok kesimin mutabık kaldığını gördük.

Finans çevreleri ile yaptığımız çalışmalarla Türkiye’nin ekonomik gerçekleri ile açıklanamayacak siyasi bir şey olduğunu gördük. Bankalarımızla birlikte reel adımlar atmaya başladık. Bu vesile ile bugün açıklanan ithalat ve ihracat rakamları oldukça pozitif değerler ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığından yüzde 33 gerileme görüyoruz. Bu önemli. Cari açığımızdaki iyileşme ekonomik dengelenme stratejimiz, realize olmaya başladı.

Cari açığın düşmesinin yanında finansal iyileşme açısından bazı gelişmeler de oluyor ve olacak. Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı açısından beklentinin üzerinde gelir elde edildi. 5.5 milyon mükellefimizden, 60 milyardan fazla rakama ulaşıldı.Bankalarımız ve reel sektörümüzle birlikte ortak adımlar atmaya başladık. Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları oldukça pozitif bir gösterge ortaya koydu. Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan cari açığı azaltma en önemli hedeflerimizden biridir. Kamuda başlattığımız tasarrufta iyileşme görüyoruz, göreceğiz.

Ekonomik dengelenme hedefimiz çerçevesinde temel hedefimiz olan enflasyonla mücadele konusunda çok daha fazla sorumluluk alıp hükümet olarak güçlü mali politikalarla gerek Merkez Bankası gerek tüm paydaşlarımızla birlikte 2019 yılı enflasyonla mücadelede çok güçlü bir yıl olacak. 2019 yılı Türkiye ekonomisi açısından çok daha güçlü bir yıl olacak.

Soylu: Türkiye AB’ye taahütlerini yerine getirmek için mücadele etmektedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasından satır başları:

İçerideki toplantıda olumlu bir hava oluştu. Bundan etkilendiğimizi ifade etmek isterim. Türkiye Avrupa Birliği’ne taahütlerini yerine getirmek için mücadele etmektedir. Bunun yanı sıra terörle ve uyuşturucu ile de etkin şekilde mücadele edilmektedir.

Türkiye olarak yarım asırdan bu yana sürdürdüğümüz duruşla çalışmalara devam ediyoruz. Göç ile geri gönderme merkezlerimiz, hem kamplarımız yüz akı noktadadır. Bunla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sınırla mücadele konusunda çok önemli adımlar atmaktadır.

Hem uyuşturucuyla mücadelesine hem sınır güçleriyle mücadelesine Türkiye iradeli adımlar atmaktadır. Ne Türkiye eski Türkiye’dir ne AB eski AB’dir. Avrupa Birliği konusundaki adımlarımız aynı şekilde atılmaktadır.

Biz de diğer bakanlıklarımız gibi, bu konuda reform iradesine sımsıkı sarılan anlayışı kendi çerçevemizde devam ettireceğiz. Sınırlarımızla ilgili almış olduğumuz tedbirleri aynı şekilde devam ettireceğiz.