Eczaneler promosyon yasağını böyle deldi

İzmir’de eczaneler reklam ve promosyon yasağını hasta ve yakınlarına yaptıkları ikramlarla deldi. Eczacılar, ilaç almak için eczaneye gelen hasta ve yakınlarına çay, kahve, neskafe, salep, ekspresso, sıcak çikolata, meyve suyu, meyve, ayran, kek ve kuru pasta gibi ikram ediyor. Uygulamadan eczacılar da vatandaşlar da memnun.

İzmir Büyükşehir Eşrefpaşa Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi, Tepecik Kadın Doğum Hastanesi, İzmir Ege Doğam ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ve Özel Ege Şehir Hastanesinin bulunduğu Yenişehir Gaziler Caddesinin yaklaşık 200 metrelik yol güzergahında tam 15 eczane bulunuyor. Rekabet içinde olan eczacılar, promosyon yasağını ise vatandaşlara verdikleri ikramla esnetmeyi başardı.

“TÜRK İNSANI MİSAFİR AĞIRLAMAYI SEVER”

30 yıldan beri Gaziler Caddesi'ndeki Babadan Eczanesinin sahibi 45 yıllık eczacı Sezai Kerci, reklam ve promosyon yasağına uyduklarını söyleyerek “Yasaklara uyuyoruz ve promosyon yapmıyoruz. Bırakın hediyelik eşya vermeyi, ilaçları verdiğimiz torbalara bile reklam vari tek kelime yazamıyoruz” dedi.

“MİSAFİRPERVERLİĞİMİZİ GÖSTERİYORUZ”

Bölgelerinde çok sayıda hastane ile birlikte eczane olduğunu belirten Kerci, şöyle konuştu: “Zaten hayli üzgün olan hastan yakınlarına, ilaçları hazırlanırken bir nebze olsun sıkıntılarını unutturabilmek için Türk insanının içinden gelen misafir ağırlama duygusuyla çeşitli ikramlarda bulunuyoruz”

“İLAÇ ALMADAN İKRAMA GELEN BİLE VAR”

Eczanelerin ikram listesinde siyah, yeşil ve bitki çayları, Türk Kahvesi, neskafe, salep, ekspresso, sıcak çikolata, meyve suyu, meyve (mandalina), ayran, kek ve kuru pasta var. İlerleyen günlerde ikram listesine yenilerinin de eklenebileceğini belirten Eczacı Sezai Kerci, “Durum öyle hale geldi ki sık sık ilaç almak zorunda olan hasta ve hasta yakınları aldıkları ikramlara göre eczane seçer oldu. İkramlar gerçekten satışlarımızı etkilemeye başladı. Artık damak tadına göre eczane tercihi yapılıyor. Örneğin bize gelip de kahvemizi beğenenler buradan geçerken uğrayıp ilaç almayacaklarını ama bir kahve içebileceklerini söylediklerinde seve seve ikram ediyoruz” diye konuştu.

REKLAM VE PROMOSYON YASAĞI

Bilindiği gibi başta 1262 sayılı Yasa olmak üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü ve Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Türk Eczacıları Birliği Deontoloji Tüzüğünün 9. maddesinde, “Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz” hükmüyle eczanelerin promosyon ve reklam yapmasını yasaklandı.

Mevzuatın yasakladığı bu tür eylemlerde bulunan ve haksız rekabete yol açabilecek, aynı zamanda reklam izlenimi oluşturabilecek bu uygulamalara devam eden eczacılar hakkında 6643 sayılı yasada öngörülen disiplin prosedürleri de işleme konuluyor.