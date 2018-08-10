Enkazından çıktığı üsse komutan oldu

Yavuz Kılıç, büyük Marmara Depremi’nin yaşandığı 17 Ağustos 1999 gecesi, Gölcük Deniz Üs Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle nöbetçi subayıydı. O depremde üsteki binalar yerle bir oldu. 48 saat enkaz altında kalan Yüzbaşı Yavuz Kılıç kurtarıldı. Kılıç, aylar süren tedaviden sonra hayata döndü. Fırkateyn komutanı oldu. Ancak bu kez FETÖ’cü hainlerin Balyoz kumpasının hedefi haline geldi. Tutuklandı ve Hasdal’a konuldu. 16 yıla mahkum oldu. 21 ay hapis yattı. Kumpas çökünce beraat etti. Kılıç, bu kadar sıkıntının ardından Deniz Kuvvetleri’ne döndü. Geçen yılki YAŞ’ta tuğamiralliğe yükseldi. Bu yılki YAŞ’ta da enkazından çıktığı Gölcük Deniz Ana Üssü’nün komutanlığına atandı...

İzmit'te işçi bir babanın oğlu olarak gecekonduda dünyaya gelen Yavuz Kılıç, Deniz Harp Okulu'nu bitirdi. Büyük Marmara Depremi'nin yaşandığı 17 Ağustos 1999 gecesi Gölcük Deniz Üssü'nde Yüzbaşı rütbesiyle nöbetçi subayıydı. Büyük felaketi yaşadı, binalar üzerine çöktü, deniz üssü yerle bir oldu. Depremde 66 askerini kaybetti. 48 saat enkaz altında kaldı ve aylar süren tedaviden sonra hayata döndü. Kılıç, iyileşince Kemalreis Fırkateyni'nin komutanı oldu. Ancak bir süre sonra kumpas Balyoz Davası'ndan tutuklanıp Hasdal Cezaevi'nde 21 ay süreyle yattı, 16 yıla mahkum oldu. Kendisini mahkum eden hakimlere şöyle seslendi: ‘'1999'da deprem, şimdi de hukuk üzerimize çöktü. Gölcük depreminde bağırmıştım, şimdi ise haykırıyorum orada kimse var mı?”

ORADA FELAKETİ YAŞADI

Yavuz Kılıç, Balyoz Davası'nın kumpas olduğu anlaşılınca ikinci yargılamada beraat etti. Geçen yılki Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Tuğamiral olan Yavuz Kılıç, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı'na atandı. Bu yılki YAŞ toplantısı sonrası ve önceki gün yapılan atamayla da Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı görevine getirildi. Tuğamiral Kılıç şimdi 19 yıl önce felaketi yaşadığı deniz üssünde komutan olarak görev yapacak.