Erkan Kilimci kimdir? Merkez Bankası’ndan istifa eden Erkan Kilimci nereli ve kaç yaşında?

Ülke için önem taşıyan noktalardan biri olan Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı olan Erkan Kilimci istifa etti. Erkan Kilimci kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları sorulmaya başlandı. Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu’nda başlayan Erkan Kilimci'nin hayatı...