Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Ölmeden haberim yapılsın

Eşinden şiddet ve cinsel saldırı gördüğü iddiasıyla dava açan Merve T., eşinin kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinin olmadığını söyledi. Merve T. “Sıla Gençoğlu için ayağa kalkanlar, benim ölümle tehdit edilmemi göz ardı ediyor” dedi.

2017 yılında, Merve T. (31) ile Ercüment T. (31) birbirleriyle ikinci evliliklerini gerçekleştirdi. Evliliklerinin ilk haftasından itibaren ikili arasında sorunlar yaşanmaya başladı. İddiaya göre, Ercüment T., çeşitli sebeplerden dolayı eşi Merve T.'yi darp etti. Çocuklarının yanında da şiddet gören Merve T., darp raporu alarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Şikayetinde cinsel saldırı gördüğünü öne süren Merve T., kadın sığınma evine yerleştirildi. Yaklaşık 4 ay sığınma evinde kalan Merve T. boşanma davası açtıktan sonra arkadaşının yanına yerleşti. Merve T. açtığı cinsel saldırı davasını geri çekmesi için Ercüment T.'nin baskı yaptığını söyledi.

“ŞİDDETE VE CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDIM”

Merve T. daha sonra, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”na katılarak, mücadelesini sürdürdü. Yaşadıklarını Sözcü'ye anlatan Merve T., evliliğinin ilk günlerinden itibaren şiddet görmeye başladığını söyleyerek, “Çocuklarımın yanında da şiddet gördüm. Bir süre sonra eşimin cinsel saldırılarına da maruz kaldım. Cinsel saldırıları sonucu sağlığım da bozulmaya başladı. 12 Şubat 2018 günü de şiddet ve cinsel saldırı yaşayınca polise giderek şikayetçi oldum. Darp ve yaşadığım cinsel saldırıyla ilgili raporlar aldım. Kadın sığınma evine yerleştikten sonra boşanma ve yaşadığım saldırılarla ilgili dava açtım. Eşim ise bana ve aileme davalarımı geri çekmem için baskı uygulamaya başladı” dedi.

YAŞARKEN SESİM DUYULSUN

Eşi Ercüment T.'nin birçok suçtan kaydı olduğunu belirten Merve T., “Eşimin siyasi bağlantıları var. Bu bağlantılar üzerinden de sürekli beni ve ailemi tehdit ediyor. Ben öldükten sonra haberimin yapılmasını istemiyorum. Yaşarken sesimin duyulmasını istiyorum. Mahkemeye tutuklama talebinde bulunduk ama reddedildi. Ercüment T. sürekli siyasi bağlantılarıyla yargı sürecini de etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“SILA İÇİN AYAĞA KALKANLAR BENİ GÖRMÜYOR”

Yetkililere de seslenen Merve T., “Ben bu yaşadıklarımla ilgili her yere başvurdum. Tutuklanması gereken kişi elini kolunu sallayarak dolaşıp beni ölümle tehdit ediyor. Sıla Gençoğlu darp edilince herkes ayağa kalktı. Ben ölüm tehdidiyle yaşıyorum. Lütfen yetkililer benim sesimi duysun. Bana yardım etsin. Dışarı çıkmaktan korkar hale geldim” şeklinde konuştu.