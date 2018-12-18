Etiler polis okulu arazisinde ağaç kesimi başladı

İstanbul’un 'kupon arazilerinden' Etiler Polis Okulu’nun 30 bin metrekarelik arsasının, İBB şirketi KİPTAŞ’a satışının ardından başlayan inşaat çalışmaları, alandaki ağaçları yok etmeye başladı. Sosyal medyada tepki ile karşılanan ağaç kesimi için KİPTAŞ, koruma kuruluna izin başvurusu yapmıştı ama başvuru karara bağlanmadı ancak ağaçlar kesilmeye başlandı bile…

Beşiktaş'taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, arazinin riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmış ve protokolle İBB'ye devredilmişti. Daha sonra arazinin imar planı değiştirilerek okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmişti. 30 bin metrekarelik arazi, 4 Nisan 2018'de İBB tarafından hasılat paylaşımı yöntemi ile ihaleye çıkarıldı. İhaleyi İBB şirketlerinden KİPTAŞ, 2 milyar 660 milyon liralık teklifi ile kazandı. KİPTAŞ'ın teklifinde İBB'nin alacağı gelir payı, 1 milyar 388 milyon 520 bin lira olarak belirlendi.

AĞAÇLAR KESİLİYOR

İhalenin ardından Haziran ayında okul binasının yıkımına başlandı. Bugünlerde hafriyat çalışmalarının sürdüğü arazi, ağaç kesimi ile gündemde. Arazi üzerindeki ağaçların bazılarının yok edilmesi sosyal medyada tepki ile karşılandı. Ağaç kesimine ilişkin fotoğraflar paylaşan vatandaşlar rant için İstanbul'un akciğerlerinin yok edilmesine karşı çıktılar.

KURUL KARARI BEKLENMEDİ

Tepki çeken ağaç kesimi için arazi sahibi KİPTAŞ, koruma kuruluna resmi izin başvurusunda bulunmuştu. İBB şirketlerinden KİPTAŞ, İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na 6 Kasım 2018 tarihinde “Ağaç budama, taşıma, tescil, kesme-bakım” başvurusu yaptı. 30 bin metrekarelik arazide süren hafriyat çalışmaları için yapılan başvuru koruma kurulunun 21 Aralık 2018 tarihli toplantı gündemine alındı. Başvurunun ağaçları kesmek mi yoksa taşımak için mi yapıldığı bilinmiyor. Zaten başvuru da henüz kurul toplantısı gerçekleştirilmediği için karara bağlanmadı. Kurul kararı beklenmeden ağaçların yok edilmesi tepkilere neden oluyor.