Formula pisti otopark oldu

205 milyon dolara mal olan İstanbul'daki tesis çürüyor. CHP Milletvekili Tekin, Formula 1’e 7 kez ev sahipliği yapan Kurtköy’deki İstanbul Park Pisti’nin otoparka dönüştürülmesini Meclis’e taşıdı. Tekin “Milletin vergilerinden harcanan milyonlarca dolar sokağa mı atıldı” dedi.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'e 7 kez ev sahipliği yapan Kurtköy'deki İstanbul Park Pisti'ne 205 milyon dolar harcandı. 2005'te Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı yapacağı umuduyla açılan Formula 1 pisti, İstanbul'un 2012'de F1 takviminden çıkarılmasının ardından oto kiralama şirketinin otoparkı haline dönüştü.

SADECE 7 YARIŞ DÜZENLENDİ

Otoparka dönüşen pistte incelemelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Formula 1 yarışları için Türkiye ile sözleşme yenilenmezse bu proje için milletin vergilerinden harcanan milyonlarca dolar sokağa atılmış olacak'' diye konuştu.

“Yapılan bunca yatırıma rağmen bugüne kadar pistte sadece 7 yarış düzenlendi. Dünyadaki Formula 1 pistlerinde her hafta bir yarış var. İstanbul Park pisti ise otopark oldu. Bu yarışlar olimpiyatlar kadar etkili olmasına rağmen, devam ettirilemiyor'' diyen Tekin TBMM'ye önerge de verdi ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na şu soruları yöneltti:

– 2005'te açılan İstanbul Park yarış pistinin F1 takviminden çıkarılmasının ardından otopark haline dönüştürülmesinin gerekçesi nedir? 205 milyon dolara mal olan Formula 1 pisti, otopark olarak kullanılsın diye mi inşa edilmiştir?

– Prestij açısından bakıldığında neden yarışlar devam ettirilmiyor?

– Cumhurbaşkanı'nın himayesinde bulunmasına rağmen İstanbul'un takvime girememesinin gerekçesi nedir? Yarışlar için ne gibi çalışmalar yürütmektedir?

– Formula 1 yarışları için Türkiye ile sözleşme yenilenmezse bu proje için milletimizin vergilerinden harcanan milyonlarca dolar sokağa mı atılmış olacaktır?

– İstanbul Park şu an itibarıyla Formula 1'e ev sahipliği yapacak alt yapıya hâlâ sahip midir?

İstanbul Park 8'inci virajıyla tanınıyordu

İstanbul park Pisti'nin toplam uzunluğu 5 bin 338 metre. Pistte toplam 14 viraj yer alıyor. Pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. Toplam seyirci kapasitesi 130 bin kişi olan İstanbul Park Pisti'nin toplam arazi alanı 2 milyon 215 bin metrekare. 2005'te gerçekleşen ilk Formula 1 İstanbul Grand Prix'ini 160 bin kişi tribünlerden seyretti. Tasarımını Alman mimar ve otomobil yarışçısı Hermann Tilke'nin yaptığı pist, saat yönünün tersine dönülmesi ve pilotların korkulu rüyası olan 8'inci virajıyla meşhurdu.

CHP'Lİ TEKİN FORMULA1 PİSTİNİ YERİNDE İNCELEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Park'a gidip çürümeye terk edilen tesisi yerinde inceledi. Tekin, “Milyonlarca dolar sokağa atıldı” dedi.