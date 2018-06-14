Gaziantep bayram namazı saat kaçta? Gaziantep ve il il bayram namazı saati…

Gaziantep bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan Bayramı namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namazı saatlerini, Gaziantep başta olmak üzere, il il bayram namazı saatlerini sizin için derledik. İşte, Gaziantep bayram namazı saati ve il il namaz saatleri...

Ramazan ayı sona ermesiyle birlikte İslam dünyasında Ramazan bayramı sevinci başladı. Ramazan Bayramı ile birlikte bayramın ilk günü sabahında kılınacak bayram namazı vakitleri Gaziantep’de yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu. Diyanet, 2018 Ramazan Bayramı namazı il il vakitlerini yayınlandı. İşte, “Gaziantep bayram namazı saat kaçta?” sorusu cevabının yanı sıra, il il bayram namazı saatlerini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. Gaziantep bayram namazı saati: 05:53 İL İL BAYRAM VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri; – 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil – 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil – 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü) – 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)