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Bayram öncesi yaşlılar unutulmadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi Evde Yaşam Destek Birimi, “Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti” kapsamında, bayram öncesi yaşlıların tepeden tırnağa bütün kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı.

Hanifi KILIÇ / Gaziantep
android-time 12:35 19 Ağustos 2018
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Bayram öncesi yaşlılar unutulmadı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi Evde Yaşam Destek Birimi, “Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti” kapsamında, bayram öncesi yaşlıların tepeden tırnağa bütün kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı.

Evde Yaşama Destek Birimi tarafından yürütülen ‘evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti'  kurban bayramı öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Yıl içerisinde düzenli aralıklarla ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veren ekip, bayram öncesi 100'ün üzerinde yaşlı ve bakıma muhtaç aile bireyinin ev temizliğini yaptı.

yaslilar-antep2Evde Yaşama Destek Ekibi; 65 yaş üstü kimsesiz, bakıma muhtaç, maddi durumu olmayan vatandaşların evlerinde yerleri, halıları süpürüp siliyor, toz alıyor, cam, kapı ve çerçeveleri temizledi. Büyükşehir ekibi mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapıp, balkonları yıkadı. Temizlik yapmanın yanı sıra yaşlı bireylerin tırnak kesiminden, saç kesimine kadar kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan birim, bazı evlerde yaşlıların yemeklerini de hazırladı.

Bayram öncesinde bakıma muhtaç yaşlıların oturdukları alanlarda ‘bayram temizliğini' yapan birim ekibi yaşlıların da hayır dualarını alırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşlı vatandaşların bayrama mutlu bir şekilde girmesi için gereken her türlü çabayı harcadıklarını söyledi.

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