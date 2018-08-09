Gaziantep’te polise pompalı tüfekle saldırı

Gaziantep'te kavgaya müdahale için sevk edilen polis ekibine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, 2 kişi yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Vatan Mahallesi’nde meydana geldi.

Kavga ihbarı üzerine mahalleye sevk edilen polis ekibine, bir motosikletten pampalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan olmazken, isabet alan polis aracı hasar gördü. Bölgeye sevk edilen polisler, plakası açıklanmayan motosikleti kovalama sonucu durdurup üzerindeki M.K. ve N.Ö.’yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında pompalı tüfeğin yanı sıra; 3 dolu fişek ve bıçak ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep Valiliği, herhangi yaralı veya can kaybı olmadığı belirtilen olayla ilgili adli soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi “Bugün saat 13:00 sıralarında Şahinbey İlçemiz Vatan Mahallesinde meydana gelen kavgaya müdahale etmek üzere olay yerine giden polis ekibine kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay sonrasında motosikletle uzaklaşan M.K. ve N.Ö isimli şüpheli şahıslar yapılan takip neticesinde bir adet pompalı tüfek birlikte yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Şahısların yapılan üst aramasında bir adet pompalı tüfeğin yanı sıra 3 adet dolu fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Olayda bir ekip otosu hasar görmüş olup; herhangi bir yaralı veya can kaybı bulunmamaktadır. Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir.”