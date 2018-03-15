Gürkan Hacır: Yeni beste çalışmalarının başladığı bilgisi var

Gazeteci - Yazar Gürkan Hacır, İstiklal Marşı değişikliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hacır, Saraya yakın sanatçıların yeni bir beste için çalışmalara başladığını ileri sürdü.

Gazeteci – Yazar Gürkan Hacır CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. İstiklal Marşı değişikliğinin tartışıldığı programda Hacır, önemli açıklamalarda bulundu. Hacır, “Bizi milli olarak bir arada tutan iki şeymiz kaldı; biri İstiklal Marşımız diğeri de bayrağımız. İkisi de Anayasa’nın hükümleri gereğince değiştirilemez maddeler arasındadır. Şimdi kamplaşmaların arttığı bir iklimde bunu ortaya atmak kamplaşmayı arttıracaktır” dedi.

“BESTE ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI”

Hacır, bu açıklamanın ardından da; “Saraya yakın sanatçıların yeni bir beste için çalışmalara başladığı bilgileri de kulağımıza geldi. Bu gerçekleşirse bir kamplaşma nedeni daha ortaya çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.