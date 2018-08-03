Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak

Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle, Kadıköy istikameti 04 Ağustos Cumartesi saat 23.59-06 Ağustos Pazartesi saat 05.00 arasında trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak. Çalışmalar esnasında Metrobüs seferleri etkilenmeyecek.

İBB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Çalışmalar esnasında Metrobüs seferleri etkilenmeyecek.

Bu sebeple, D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23.59 – 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacaktır. Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır. Metrobüs seferlerini herhangi bir aksama olmayacaktır.” İHA