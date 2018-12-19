Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Çanakkale, Tekirdağ, Edirne’de ve tüm yurtta tatil olan iller

Yoğun kar yağışı yurda Trakya'dan giriş yaptı ve kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Dün akşam hızını arttıran kar yağışı ne deni ile Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde okullar bir gün tatil ilan edildi. Yağışlar Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki hangi illerde okullar tatil?

Edirne’nin Keşan ve İpsala ilçeleri ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olduğu ilk ilçeler oldu. Yoğun kar yağışının devam ettiği Çanakkale’nin Biga ve Gelibolu ilçelerinde ve Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde taşımalı eğitime de bir gün ara verildi. Peki kar yağışının devam ettiği Tekirdağ ve Kırklareli’de okullar tatil oldu mu?

EDİRNE’NİN İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Edirne’nin Keşan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşlerin yarın tatil edildiği belirtildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

edirne’de olumsuz hava şartları nedeniyle İpsala ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Uzunköprü ilçesinde ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verilecek.

ÇANAKKALE’NİN İLÇELERİ BİGA VE GELİBOLU’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

anakkale’nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Gelibolu ve Biga ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı arttırdı. İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MALKARA’DA DA EĞİTİME ARA

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verilecek.

Tekirdağ’ın Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı Malkara ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaştı. Kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken Malkara Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ekiplerin hazır beklediğini, yeterince araç, tuz ve kum bulunduğunu belirterek, “Kriz masamız 24 saat çalışıyor. Karayollarına da destek verebiliriz. Bazı mahalle yollarımızı şu anda açma çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.