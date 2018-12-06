Son dakika… Hava koşulları BUDO ve İDO seferlerini durdurdu

Bursa'da etkisini artıran yağış,sis ve rüzgar gibi olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksaklıklara neden oldu. BUDO'nun 14, İDO'nun ise 5 seferi iptal edildi.

Bursa’da olumsuz hava koşulları bugün de etkisini arttırarak devam etti. Artan sisle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken uzak ve yüksek yapılar görülemez hale geldi. Etkili olan yağış ve rüzgarlarda BUDO ve İDO seferlerinin iptal edilmesine sebep oldu. BUDO’da 14, İDO’da 5 sefer ‘olumsuz hava koşulları’ açıklamasıyla iptal edildi.

İPTAL OLAN SEFERLER

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, 09.30, 14.00, 17.00 ve 19.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 08.30, 11.00, 15.30, 18.00 ve 20.00, Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) 15.30, Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla iptal edildi.

İDO’da ise Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.25, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferleri internet sitesinden yapılan duyuru ile iptal edildi.Öte yandan, Meteoroji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Bursa’da yağış ve sis, ilerleyen günlerde de etkisini sürdürecek.