Hayri İnönü yeniden adaylığını açıkladı

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü: Belediye başkanı olarak çok hareketli bir dönem geçirdim. İstediğimiz her şeyi yapamadık. Tekrar belediye başkanı olmak istiyorum. Şişli’ye sözüm var.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yerel seçimlerde tekrar aday olmak istediğini önümüzdeki hafta başvuruda bulunacağını açıkladı.

Hayri İnönü “Belediye başkanı olarak çok hareketli bir dönem geçirdim. İstediğimiz her şeyi yapamadık. Tekrar belediye başkanı olmak istiyorum. Şişli'ye sözüm var” dedi.

Mustafa Sarıgül'ün adaylığı ilgili de “Aday olmak demokratik bir hak, herkes adaylığını koyabilir.Kendisine başarılardiliyorum” diye konuştu.