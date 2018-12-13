Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Etik Kurulu, yılbaşı hediye genelgesini yayınladı. Daha önce yılbaşında kamu görevlilerinin hediye almasını yasaklayan Etik Kurulu, yayınladığı yeni genelgeyle banka ve organize sanayi kuruluşlarının promosyon amaçlı verdikleri araçları ve kredileri de hediye kapsamına aldı.

Etik Kurulu, yılbaşı hediye genelgesi yayınladı. Daha önce, yılbaşı nedeniyle kamu görevlilerinin hediye almasını yasaklayan Etik Kurulu, bu yıl genelgesini esnetti. Yeni genelgeye göre, kamu görevlileri, hediye alabilecek ama bunu kamuoyuna açıklayacak. Alınan hediye de demirbaş listesine kaydedilecek.

YASAKLAR KALKTI

Yeni genelgeye göre, banka ve organize sanayi kuruluşlarının promosyon amaçlı verdikleri araçlar da alınabilecek. Ancak bunlar makama tahsisli olmayacak, kamu kurumunun ortak yararı için kullanılacak. Finans kurumlarından, piyasa koşullarına göre kredi de alınabilecek. Daha önceki genelgelerde, kredi yasağı bulunuyordu. Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, “Demirbaşa kaydedilmek suretiyle kamuya hediye araç alınabilir” dedi.

Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan imzalı genelgede, geçen yılki yasaklar kaldırıldı ve bazı hediyelerin alınabileceği belirtildi. Bu hediyeler de şu şekilde sıralandı:

– Kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar

– Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, CD veya buna benzer nitelikte olanlar. Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler. Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler. Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan reklam ve el sanatları ürünleri. Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

GEÇEN YIL YASAKTI

2011-2014 ve 2017 genelgelerinde, kamu görevlisinin herhangi bir şekilde hediye alması yasaktı. Bu konudaki genelgelerde, “Özel kişi, kuruluş veya şirketlerce çeşitli vesilelerle sunulan veya gönderilen hediyelerin iade edilmesi'' hükmü yer alıyordu.