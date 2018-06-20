İki kez oy kullanan kadın gözaltına alındı

Brüksel'de yaşayan Şengül Erdoğan isimli Türk vatandaşı, 24 Haziran seçimleri için yurt dışı oylarının kullanılmaya başlamasının ardından Brüksel'de sandığa giderek oyunu kullandı. Ancak Erdoğan, daha sonra da Türkiye'ye gelerek bir kez daha oy kullandı. Şengül Erdoğan, oy kullanma anlarını da Facebook'tan paylaştı. Sosyal medyada yayılan ve haberlere de konu olan Erdoğan'la ilgili açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, 'iki kez oy verdiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı' dedi

Belçika’da yaşayan Şengül Erdoğan isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Erdoğan ilk önce Brüksel’de oy kullandı. 15 Haziran’da Brüksel’de oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı da “Oyumuzuda kullandık vatanımıza milletimize hayırlı olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah” notuyla paylaştı.

Şengül Erdoğan, dün yaptığı paylaşımda ise İzmir Adnan Mendere Havalimanı’ndan oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Erdoğan bu fotoğrafına da “Hayırlı olur inşallah” notunu düştü.

“BU SEFERLİK ÇİFTER ÇİFTER OLDU”

Erdoğan paylaşımına gelen “Maşallah komşum oyları çifter çifter kullandın bu herkese nasip olmaz” yorumuna da “Bu seferlik öyle oldu figencim nasip diyeyim” yanıtını verdi.

YSK BAŞKANI GÜVEN: O KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olayın sosyal medyada yayılması ve haberlere de konu olmasının ardından YSK Başkanı Sadi Güven bir açıklama yaptı. Güven açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika'da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı’nda da oy kullandığına yönelik kendi sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştı. Aynı isimle ancak farklı kimlikleri taşıyan kişilerin olduğunu gördük.

Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs İzmir'de gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Seçim iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin yasa maddesi var çok açık. Biz bunun takipçisi olacağız.

Şiddetli şekilde cezalandırılması için ilgili savcılıklara ihbarda bulunacağız. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk. Ve İzmir'de gözaltına alındı. Ankara Başsavcılığı soruşturmaya devam ediyor. Vatandaşımızın dürüst bir şekilde hakkıyla oyunu kullanmasını istiyoruz. Kimsenin suistimaline izin vermedik, vermeyeceğiz. Hem savcılıklarımız, hem biz yakalama durumundayız ve gereğini yapacağız.