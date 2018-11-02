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İstanbul merkezli 9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

android-time 09:02 2 Kasım 2018
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İstanbul merkezli 9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, FETÖ/PDY’nin şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcılarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ByLock içerikleri çözümlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli Samsun, Sakarya, Konya, Kahramanmaraş, Hatay, Trabzon, Yozgat ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda şu ana kadar 27 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerindeki aramalarını sürdürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin arasında öğretmen ve avukatların da bulunduğu belirtildi.

AA

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Son güncelleme: android-time 09:2902.11.2018
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