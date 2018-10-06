Son dakika… İstanbul Silivri’de doğalgaz patlaması

Silivri Akören köyünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Işıklar olay yerine çok sayıda ambulans ekibinin sevk edildiğini söyledi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yapılan açıklama ise meydana gelen patlamada ile ilgili, "Yangın, hattaki gazın kesilmesiyle kontrol altına alındı. İstanbul'un doğalgazını etkileyen durum yok" denildi.

Silivri’de doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar bir televizyon kanalının canlı yayında olayla ilgili açıklamada bulundu. Patlamanın yerleşim noktasından uzak mesafede olduğunu belirten Işıklar, “Güvenlik araçları burada. Şu anda gazın çıktığı görüntüsünü görüyoruz. Kontrol altına alınmış görünüyor. Güvenlikle kontrol altına alınmış. Herhangi bir can kaybı yok. Yerleşim yerlerine kesinlikle uzak. Tehlikeli bir durum görünmüyor” dedi. İBB: RİSK KALKTI İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’den yapılan yazılı açıklamada doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamayla ilgili, “Risk kalktı. Yangın, hattaki gazın kesilmesiyle kontrol altına alındı. İstanbul’un doğalgazını etkileyen durum yok” denildi. ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLMİŞTİ Gazitepe Mahallesi’ndeki doğalgaz hattındaki patlama sonrası çevrede yoğun duman oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti.

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