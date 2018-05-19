İstanbul’da Kuran kursunda cinsel istismar! Annesi ortaya çıkardı

İstanbul Bahçelievler’de bulunan yatılı bir Kuran kursunda görevli 55 yaşındaki hizmetli İlhan İ., 11 yaşındaki hafızlık öğrencisi E.D.G. isimli erkek çocuğuna 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Taciz olayını ise talihsiz çocuğun annesi, hizmetli ile oğlu gibi mesajlaşarak ortaya çıkardı.

Bahçelievler'de bulunan yatılı Kuran kursunda geçtiğimiz yıl meydana gerçekleşen taciz skandalı hafızlık için yatılı olarak kalan 11 yaşındaki E.D.G.'nin tatil için evine dönmesiyle ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede olay şöyle aktarıldı;”Kur'an kursunda hizmetli olarak görev yapan 55 yaşındaki İlhan İ.'nin E.D.G.'nin kursta kaldığı süre içinde yalnız olduğunda birden fazla giysileri üzerindeyken eliyle cinsel organını tuttuğu, öptüğü ve cinsel içerikli resimler gösterip, cep telefonuna arzularını ortaya koyacak şekilde mesaj çektiğinin tespit edildiği” kaydedildi. Savcı, sanık İlhan İ. İçin ‘cinsel istismar' suçundan 22 buçuk yıl hapis istemiyle dava açtı.

SANIK: BABA EVLADINA HAİNLİK DÜŞÜNMEZ!

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık İlhan İ., “O çocuklar benim çocuklarım gibidir. Ben onları o şekilde seviyordum, hizmetlerini yapıyordum.

Baba evladına o şekilde hainlik düşünmez. Bilek güreşi tuttuk ben de bilerek yenildim o da sevindi. Çocuğa dokunmamda güreşirken ve şakalaşırken oldu. Bu durumu taciz olarak nitelendirdiler. Mesajlar da ergenlikle ilgili sorular soruyordu, bende sorduklarını cevaplıyordum herhangi bir art niyetim yoktu.” dedi. Sanık İlhan İ., mağdur E.D.G.’den ve ailesinden özür dileyerek, böyle bir olayın başına geldiği için çok pişman olduğunu söyledi.

“HAFIZLIĞIN YANAR…”

Cinsel istismara uğrayan E.D.G. ilk 6 ay herhangi bir sorun yaşamadığını ancak taciz olayının Kuran kursunda sonrasında hizmetli olarak çalışan İlhan İ.’nin nöbetçi olduğu gün onu yanına çağırmasıyla başladığını anlattı.

Talihsiz çocuk “Herkes namaz kılmak için mescide indi. Ben nöbetçi olduğum için yerimde kaldım. Yan oda da olan İlhan İ. beni yanına çağırdı, bir şey söyleyeceğim dedi. Yanına gittiğimde kıyafetlerimin üzerinden cinsel organımı tuttu. Kendisini uyardım, kameralar bunu görürse seni atarlar benimde hafızlığım yanar dedim. Bıraktı beni , sonrasında kek gibi şeyler alarak 5 lira para verdi.” diye konuştu.

İlhan İ.’nin yalnız yakaladığında istismar etmeye devam ettiğini söyleyen E.D.G. , şahsın kendisini ‘Sakın bu yaptıklarımı kimseye söyleme’ diye de sürekli uyardığını anlattı.

E.D.G. “Beni, ‘hafızlığın yanar’ diye korkutuyordu ve kursta ne zaman yalnız görse cinsel tacizleri devam ediyordu. Kurs tatil olunca mesaj ile beni dışarıya çağırmaya başladı. Mesajlarda ‘Canımın içi seni çok özledim’ gibi şeyler yazıp adresimi istiyordu. Annem gördü. Kötü niyetli biri olduğunu anladı.” dedi. Küçük çocuk, İlhan İ. ‘nin fotoğraf makinesinde kendisinin ve başkalarının cinsel organlarını resimlerinin olduğunu söyledi.

TACİZİ ANNESİ ORTAYA ÇIKARDI!

E.D.G.’nin annesi ise duruşmada yaşananları şöyle aktardı, “Oğlum henüz 11 yaşındadır. Bahçelievler’de yatılı kuran kursuna yazdırdım. Eve hafta sonları geliyordu. Tatil için eve geldiğinde telefona mesajlar gelmeye başladı. Oğlumun sınıf arkadaşı İlhan olduğunu söyledi. Tanımadığım için onunla dışarıda gezmesine izin vermedim. Israrla görüşmek için mesajlar atınca huzursuz oldum ve oğluma İlhan’ın kim olduğunu sordum. Çekinerek anlatmaya başladı yaşadıklarını ben de İlhan’la oğlum adına mesajlaşmaya başladım. Oğlumun dediklerini teyit eden mesajlar gelmeye başladı. Oğlum cinsel istismara uğramıştır.” diyerek şikayetçi olduğunu yeniledi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bakırköy 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, sanık İlhan İ. ’15 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar’ suçunu birden fazla işlediği için 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.