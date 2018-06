İşte MHP’nin 27. Dönem Milletvekilleri

5 Temmuz'da kesin sonuçları açıklanacak 24 Haziran seçimlerinin ardından MHP 48 milletvekili ile Meclis'te yer alacak.

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 31 yeni isim Meclis’e girdi. MHP, 1 Kasım 2015’te yapılan seçimlere göre milletvekili sayısını 40’dan 48’e yükseltirken, listelerinden 4 kadın, milletvekili olarak TBMM’ye girdi. İlk sonuçlara göre Aydın’dan milletvekili olmaya hak kazanan Deniz Depboylu yurt dışı oylarının dağılımın ardından milletvekili olma şansını kaybetti.

İşte MHP’nin milletvekilleri:

ADANA



Ayşe Sibel Ersoy, 1964’te Adana Ceyhan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi 23 Nisan Ortaokulunda tamamlayan Ersoy, Adana Kız Lisesi'ni bitirdi.. Ege Üniversitesi Eczacilik Fakültesinden mezun olan Ersoy, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.. Farmakoloji ihtisasını tamamladıktan sonra üniversiteden ayrılarak kendi eczanesini açtan Ersoy, evli ve 2 çocuk annesidir..

Muharrem Varlı, 22 Nisan 1969’da Adana Ceyhan’da doğdu. Baba adı Abdülkadir, anne adı Hatice’dir. Eğitimci, Çiftçi; Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi.

23 ve 24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Varlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AFYONKARAHİSAR

Mehmet Taytak, 7 Aralık 1959 tarihinde Bolvadin de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolvadin’de tamamladı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 1984-1987 yılları arasında Tomarza Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümünde eğitimci olarak görev yaptı. 1988 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi 2. olağan ve 1991 3. olağan genel kurullarında Merkez Karar Kuruluna seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi 6. Olağan Genel Kurulunda Merkez Disiplin Kurulu üyesi seçildi. 7 ve 8. olağan büyük kurultayda MYK üyeliğine seçildi. 8 Kasım 2009 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi 9. Olağan Büyük Kongresinde Başkanlık Divanında, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine seçilmiştir. Ankara’da ticaretle uğraşan Mehmet Taytak, evli ve iki çocuk babası.

AKSARAY



Ramazan Kaşlı, MHP Aksaray İl Başkanlığı görevinde bulundu. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Aksaray Milletvekil oldu.

ANKARA



Nevin Taşlıçay, İlk, orta ve lise öğrenimini Kaman'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılından beri Ankara'da serbest eczacılık yapmaktadır. 1999-2001 yılları arasında Ankara Eczacı Odası Bölge Temsilciliği, 2001-2007 yılları arasında Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yaptı. Ankara Eczacı Odası'nda, beş yıl Denetim Komisyonu Başkanlığını yürüttü. 2005 yılında, Ankara Eczacı Odası Dermokozmetik Komisyonu'nu kurdu. Türk Eczacıları Birliği 36.Dönem Merkez Heyeti Üyeliği görevinde bulundu. 2008 yılında kurulan Türk Eczacıları Birliği İlaç Dışı Ürünler Komisyonunda, komisyonun kuruluşundan itibaren görev yaptı. Türk Eczacıları Birliği 37.Dönem Merkez Heyeti'nde, Birliğin ilk kadın Saymanı olarak görev yaptı. 38.dönem Genel Kurulda, Birlik tarihinde ilk kez delege olmadığı halde aday gösterildiği Denetleme Kurulu üyeliğine en yüksek oyla seçildi. Aynı zamanda 2011 yılından bugüne Türk Eczacıları Vakfının bir iştiraki olan Egaş Eczane Gereçleri Anonim Şirketinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2014 yılında yapılan Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup, Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayında MYK Üyesi seçildi.



Sadir Durmaz, 15 Temmuz 1963, Çiçekdağı, Türk siyasetçi. Aslen Yerköy, Yozgatlı olan Sadir Durmaz bu ilçeye 4 km uzaktaki Çiçekdağı ilçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük, Milletlerarası Kooperatif ve Çalışma Ekonomisi (CIRIEC) Araştırma Merkezi Türkiye Daimi Komite Üyeliği, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Güvensigorta Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tarım Kredi Spor Kulübü Başkanlığı, Dünya Bankası İşbirliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Yeniden Yapılandırma Projesi Koordinatörlüğü yapmıştır. MHP Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2009 yerel seçimlerinde MHP’den Yerköy belediye başkan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



Mevlüt Karakaya,1963 yılında Ankara’nın Bala ilçesi Çavuşlu köyünde doğdu. Annesinin adı Hatice babasının adı Aşir'dir. Ankara Ticaret Lisesi Bankacılık (1981) ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi (1985). Master (1988) ve doktorasını (1992) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman ABD'nda tamamladı. Aynı alanda 1994 yılında doçent, 2001 yılında da profesör oldu. Serpil Hanım’la evli olup, Gül Kadriye ve Alp Burak isminde iki çocukları vardır.



Erkan Haberal, 23 Ağustos 1972’de Rize Pazar’da doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Meryem’dir. Gazeteci, Yönetici; Anadolu Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Başkent Üniversitesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisans yaptı.Eğitim, sağlık, medya ve turizm alanlarında yöneticilik yaptı. Sarı Basın Kartı sahibidir. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir. TBMM İdare Amiridir.İngilizce bilen Haberal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ANTALYA



Abdurrahman Başkan, 1964 yılında Zile'de doğdu ve ilk, orta ve lise öğrenimini bu ilçede tamamladı. 1983-1988 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamladı ve Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik görevini ise 1989-1990 yılların arasında yedek subay olarak Tekirdağ'da tamamladı.

BURSA

İsmet Büyükataman, 22 Aralık 1953’te Amasya Merzifon’da doğdu. Baba adı Tevfik, anne adı Kadriye’dir. Eğitimci; Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İdari Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonunda çeşitli görevlerde bulundu. Bursa Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. MHP Bursa İl Başkanlığı, MHP Genel Başkan Yardımcılığı ve MHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen MHP Genel Sekreteridir. 23 ve 24. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Büyükataman, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 17 Nisan 1956 tarihinde İskilip / Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi yurdun muhtelif yörelerinde (Şırnak, Erciş,Konya) tamamladı.Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde (1977), Lisans Üstü eğitimimi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1983), Doktora eğitimimi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (Eğitim Yönetimi-Teftişi,Planlaması-1987) yaptı. Ayrıca 2000 yılında Milli Güvenlik Akademisini bitirdi. Silahlı Kuvvetler bünyesinde açılan muhtelif kurslara katıldı.1979-2007 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurum ve karargahları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yaptı.Kıdemli Albay rütbesinde iken, 7 Mayıs 2007 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisinden 23.Dönem Milletvekili adayı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğindeki görevinden kendi isteği ile emekli oldu. Vahapoğlu evli olup, iki çocuk babasıdır.

DÜZCE



Ümit Yılmaz, Akçakoca doğumlu, Eczacı

ERZURUM



Kamil Aydın, 25 Mart 1963 yılında Erzurum’un Veyisefendi Mahallesin’de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini 12 Mart İlkokulu’nda , ortaokulu 23 Temmuz Ortaokulu’nda ve lise eğitiminide Erzurum Lisesi’nde tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümün’den mezun oldu. Babasının ismi Kemal, Annesinin ismi Zülfiye’dir. 1989-1995 seneleri arasında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İngiltere’nin Warwick Üniversitesi’nde tamamladı. 2008’de Atatürk Üniversitesi’nde yürüttüğü idari ve akademik görevlerde yer aldı. 25 ve 26. Dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 26. Dönem Milli Savunma Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği ve Azerbaycan Dostluk Gurubu Üyesi görevlerinde bulundu.Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Kamil Aydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ESKİŞEHİR



Metin Nurullah Sazak, Üniversite mezunu Metin Nurullah Sazak, dış ticaret ve inşaat işleriyle uğraşıyor. Sivil toplum kuruluşları ve vakfılarda görev alan Sazak, evli ve iki çocuk babası.

GAZİANTEP

Ali Muhittin Taşdoğan, 1973 yılında Gaziantep’in İslahiye ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Taşdoğan, 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2007 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde uzmanlığını tamamladı. Gaziantep, Muş, Konya, Afşin ve Pazarcık devlet hastanelerinde görev yaptı. 2015 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Teknikerliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda çalışmaya başladı. Bu görevinden milletvekili adaylığı için ayrıldı. Halen Özel MMT Amerikan Hastanesi yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdürüdür. Taşdoğan, ortaokul yıllarında mensubu olduğu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Fakülte Başkanlığı, Üniversite Başkanlığı, İç Anadolu Bölge Eğitim Başkanlıkları, Konya Güneysınır TÜRKAV yöneticiliği, Gaziantep TÜRKAV Şubesi kuruluşunda görev alıp, şube başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Memuriyet hayatı boyunca Türk-Sağlık-Sen üyesi olarak çeşitli faaliyetlerde bulundu. Karakoyunlular Kültür ve Dayanışma Derneğinin yönetim kurulundadır. 2012-2014 yılları arasında MHP Gaziantep il yöneticiliği ve Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra 2014 yılında İl Başkanlığı görevine getirildi. Milletvekili adaylığı için bu görevinden ayrıldı. Tıp alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyeliği de devam etmektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde siyasi, sosyal ve sağlık içerikli yazıları yayımlanan Taşdoğan’ın, The Internet Journal of Anesthesiology, Journal of Clinical Anesthesia gibi uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri, sunumları yayımlandı. Taşdoğan, evli ve dört çocuk babası, çok iyi düzeyde İngilizce biliyor.

Sermet Atay, İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında Gaziantep Barosunda staja başladı, 1988 yılında tamamladı. 1989’da Maliye Bakanlığı Oğuzeli hazine avukatı olarak görev yaptı. 1990 yılında istifa ederek, serbest avukatlığa başladı. 2011 yılında MHP’de siyaset yapmaya başlayan Atay, partinin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra, 2015 yılında MHP Gaziantep 5. sıra milletvekili adayı oldu. Halen MHP Gaziantep üst kurul delegesi olan Atay, Gaziantepspor kulübünde genel sekreter olarak iki yıl görev yaptı, kulübün son toplanan genel kurulunda divan kurulu başkanlığını da yürüttü. Atay, evli ve 3 çocuk babası.

HATAY

İbrahim Gül, 25 Nisan 1973 yılında Hatay’ın Altınözü ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İskenderun ilçesinde tamamladı. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine-Resim bölümünü okudu. Şehircilik, planlama ve tasarım eğitimi aldı. İskenderun ilçesinde 5 yıl süreyle MHP ilçe başkanlığı yaptı. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde İskenderun belediye başkanı adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.



Lütfi Kaşıkçı, 1982 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırıkhan’da tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliğinde bitirdi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliğinde doktorasına devam etmektedir. Lise ve üniversitede Ülkü Ocaklarının çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında Hatay Ülkü Ocakları il Başkanlığı görevini yürüttü. 8 Şubat 2015 tarihinde MHP Hatay il başkanlığına seçildi. Bekardır.

IĞDIR

Yaşar Karadağ, 1969'da Adana’da doğdu. 1991'de Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden fakülte üçüncüsü ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında 1994'te tamamladı. 1993'te Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1999'da aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. 2003'te Yardımcı Doçent, 2005'te Doçent ve 2010'da Profesör olarak atandı. Prof. Dr. Yaşar Karadağ, evli ve iki çocuk babasıdır.

İSTANBUL



Celal Adan, 10 Eylül 1951 tarihinde Tutak, Ağrı’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan Adan, Erzurum Yatılı Lisesi’nden mezun oldu. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Adan, burada Orman Fakültesi’nden mezun oldu. İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketini kurdu ve yöneticiliğini yaptı. 21. dönem DYP ve 24.ve 25. dönem MHP İstanbul Milletvekiliği görevinde bulundu. 26. dönemde yeniden İstanbul milletvekili seçildi. Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisi olan Celal Adan, halen MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Başkan seçimleri için MHP, İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’ı aday gösterme kararı aldı.



İsmail Faruk Aksu, 1 Eylül 1963’te Ordu Ünye’de doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını yaptı. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Başbakanlık Konut Müsteşarlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Uzmanlık, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı ve Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu. Düşünce kuruluşları ve STK’larda kurucu ve yöneticilik yaptı. 2007’de TBMM’nde MHP Grup Danışmanı oldu. 2012’de kurulan Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV)’ın kurucu Mütevelli Heyet Başkanıdır. Milliyetçi Hareket Partisinde Araştırma Geliştirmeyle ilgili, çeşitli kurul ve komisyonlarda görev aldı. 2007 ve 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Genel Başkan Başdanışmanıdır. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. İsmail Faruk Aksu, İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



İzzet Ulvi Yönter11, Mayıs 1976’da Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Gazi ve Anadolu Üniversitelerinde İktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir. Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda Müfettiş olarak çalıştı. İzzet Ulvi Yönter, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir ve evlidir.



Arzu Erdem, 10 Şubat 1970’te Almanya Heilbronn Sontheim’da doğdu. Baba adı Rifat, anne adı Semra’dır. Dilbilimci, Pedagojik Destek Uzmanı, Adli Bilirkişi, Eğitimci; İstanbul Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesinde Alman Dili Eğitimi dalında yüksek lisans yaptı.Kimsesiz Çocuklar Eğitim ve Sevgi Derneği Kurucu Başkanlığı ve Gençleri Uyuşturucudan Koruma Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Otomotiv, sağlık ve eğitim alanlarında aile şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Latince bilen Erdem, evli ve 2 çocuk annesidir.



Cemal Çetin, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi- Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı



Feti Yıldız, Avukat

İZMİR

Tamer Osmanağaoğlu



Hasan Kalyoncu

KAHRAMANMARAŞ

Sefer Aycan, 1963 yılında Kahramanmaraş Merkez İlçede dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Kahramanmaraş'ta tamamladı.1980 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1986 yılında bu fakülteden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimine girdi, 1989 yılında uzman doktor oldu.1997 yılında Halk Sağlığı Dalında Doçentlik ünvanını aldı. Çok çeşitli kurslara katıldı.Araştırma projelerinde görev aldı. Gazi Üniversitesi 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulunda Sağlık Ekonomisi, Epidemiyoloji, Sağlık Yönetimi dersleri aldı.Araştırmalar yürüttü. Amerika Birleşik Devletleri 1991-1992 yılları arasında GATA Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında Yedek Subay olarak askerlik görevini ifa etti. Yayınlanmış on kitabı ve 100 den fazla makalesi vardır. Yayınları Evli ve 2 çocuk babasıdır.

KAYSERİ



Mustafa Baki Ersoy, Nisan 1981 tarihinde doğmuştur. İlk ve ortaöğretimini Kütahya ve Sivas illerinde tamamlayıp lise öğrenimini Yozgat ilinde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat bölümünde tamamlamıştır. Hukuk fakültesinde özel hukuk bölümünde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Üniversite eğitimine devam ederken iş hayatına atılan ERSOY, Ersoy Müteahhitlik ve Sipil Zeytincilik yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Ersoy evli ve 4 çocuk babasıdır



İsmail Özdemir, 1985 yılında Eskişehir'de doğdu. İlköğretim ve Lise tahsilini Kayseri'de tamamladı. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ülkü Ocakları'nda uzun yıllar görev yaptı. 2013 yılında hazırladığı “Hidrojenin Ön Karışımlı ve Difüzyon Yanmasının Sayısal Analizi” başlıklı tezinin kabul görülmesiyle Yüksek Lisans eğitimini bitirdi. Akademik çalışmalarıyla bazı uluslararası sempozyumlarda yer aldı.

KIRIKKALE



Halil Öztürk

KOCAELİ



Saffet Sancaklı

KONYA



Esin Kara



Mustafa Kalaycı

KÜTAHYA



Ahmet Erbaş

MALATYA



Mehmet Celal Fendoğlu

MANİSA

Erkan Akçay

MERSİN

Olcay Kılavuz

ORDU

Cemal Enginyurt

OSMANİYE

Devlet Bahçeli

SAKARYA



Muhammed Levent Bülbül

SAMSUN



Erhan Usta

SİVAS



Ahmet Özyürek

ŞANLIURFA



İbrahim Özyavuz

TOKAT



Yücel Bulut

YOZGAT



İbrahim Ethem Sadef