İstifa eden İl Başkanı yeniden atandı

Geçtiğimiz hafta istifasını İYİ Parti Genel Merkezi’ne sunan Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, yeniden İl Başkanlığı’na atandı.

İYİ Parti'de Teşkilat İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın imzası ile gönderilen genelgede tüm il başkanlarının istifalarının istenmesinin ardından yeni atamalar yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde istifasını İYİ Parti Genel Merkezi'ne sunan Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, yapılan değerlendirmelerin ardından yine Koray Aydın imzası ve atamayla yeniden İl Başkanlığı'na getirildi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR, YENİ YÖNETİM GÖREVDE

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na yeniden atanan Karakuş, yaptığı açıklamada, partinin kuruluş aşamasından bugüne kadar gerek il yönetim kadrolarında ve gerekse de gönüllü olarak hizmet edenlere teşekkür ederek, “Bugüne kadar Gaziantep’in İYİ olması için çalışan insanlarla beraber daha da İYİ bir Gaziantep için çalışacak olan yeni yönetimimiz ve gönüllülerimizle birlikte daha yeni başlıyoruz” dedi.