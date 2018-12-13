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İzmirliler yıllar sonra karla hasret giderdi

İzmir'de yoğun kar yağışı Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlarken, etkili yağış kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

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İzmirliler yıllar sonra karla hasret giderdi
İzmir'de yoğun kar yağışı Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlarken, etkili yağış kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı bugün İzmir'de de etkili oldu.

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Kar, Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesini beyaza bürüdü. Aniden etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derece düştü.

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İZMİRLİLERİN KAR ŞAŞKINLIĞI

Kar yağışını gören bazı İzmirliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dışarı çıkarak kartopu oynayan vatandaşlar, uzun yıllar sonra karla hasret gidermiş oldu.

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Yıllardır kar görmediğini ifade eden bir vatandaş, mutlu olduklarını ve yağışla birlikte hemen dışarı çıkıp kar topu oynadıklarını söyledi. İHA

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