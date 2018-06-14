Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? İşte, il il 2018 bayram namazı vakitleri…

Kahramanmaraş bayram namazı saati belli oldu. 2018 yılı Kahramanaraş bayram namaz saatleri diyanet tarafından açıklandı. Peki, Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kahramanmaraş bayram namazı saatleri ve il il bayram namazı saatleri de haberimizin içerisinde yer alıyor.

Kahramanmaraş bayram namaz saati, Maraş’ta yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Diyanet’in açıkladığı bayram namazı saatleri haberimizin içerisinde yer alıyor. Müslümanları birbirine yaklaştıran, dargınlıkları ortadan kaldıran, kardeşlik duyguların arttıran Ramazan bayramı, bayram namazı ile başlayacak. Peki bayram namazı saat kaçta? İşte, il il bayram namazı vakitleri ve Kahramanmaraş bayram namazı saati…

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:54

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vacibdir. Bayram namazı iki rek’attır. Cemaatla kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır namazdan önce okunur.

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek’atında üç, ikinci rek’atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara “Zevaid tekbirleri” denir.