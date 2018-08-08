Karadeniz Sahil Yolu’nda köprü çöktü

Samsun-Ordu Karayolu'nda, Ordu'nun Ünye ilçesinde köprülerin selden zarar görmesi nedeniyle Samsun'un Terme ilçesinden sonra araç geçişlerine tek şeritten izin verilmeye başlandı. Öte yandan Ordu Valisi, Trabzon-Ordu karayolunun zorunlu olmadıkça kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Bölgeden gelen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu sınırındaki Akçay bölgesinin 79’uncu kilometresinde, Ordu yönüne güvenlik nedeniyle durdurduğu araç geçişlerine kontrollü şekilde izin vermeye başladı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede ulaşım tek şeritten sağlanırken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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VALİLİK UYARDI

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada Trabzon-Ordu arasındaki sahil yolunun zorunlu olmadıkça kullanılmaması istendi.

Valiliğin açıklamasına göre yaklaşık 500 bin kişinin etkilendiği yoğun yağış ve sel felaketleri nedeniyle Ordu’da hayat durma noktasına geldi. Yoğun yağışlardan etkilenen köprü ve yollar nedeniyle çeşitli yerlerde mahsur kalanlar kurtarma ekiplerince kurtarıldı.