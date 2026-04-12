17 Nisan Cuma saat 14.51’de Koç burcunda Yeniay gerçekleşiyor. Çok aktif ve agresif sürece işaret eden yeniayın astroloji haritasına baktığımızda ilk dikkat çeken şey, Koç burcunda çok sayıda gezegen oluşu. Ay, Güneş, Satürn, Mars, Merkür, Neptün hepsi Koç burcundalar. Dolayısıyla olayların çok hızlı gelişeceği, bir müddet için ateşkes arası veren savaşın tekrar körükleneceği bir zaman dilimine doğru ilerliyor olabiliriz. Bir asteroid olan Kiron ile hizalandığı için bu yeniaya Kironik ifadesini kullandım. Mitolojide yaralı şifacı olarak tanımlanan Kiron, alınacak önemli yaralara, bunlarla başa çıkmaya çalışılırken kazanılan tecrübelerin başkalarının iyileşmesi için kullanılmasına işaret eder. Fiziksel anlamda da yaralanmalara, kazalara, sağlık sorunlarına açık olmayı da anlatır.

SAVAŞI KÖRÜKLEYECEK GELİŞMELER

17 Nisan’da gerçekleşecek yeniay haritasında Ay, Güneş, Kiron, Satürn, Mars, Merkür ve Neptün hizalanması var. 19 Nisan’da Merkür, Mars, Satürn 7 derece Koç’ta toplaşıyor. Gezegen hizalanmaları ve toplaşmaları önemli olayların ve gelişmelerin habercisidir. Koç burcu gibi ateş elementinden öncü bir burçta olması, yönetici gezegeni Mars’ın da Koç burcunda seyretmesi, savaşın daha da körükleneceğini düşündürüyor. Bunlar şiddetli askeri saldırılar, vekil güçlerin saldırıları veya bazı terör örgütlerinin saldırıları da olabilir. Yılın belki de en sıcak ve en temkinli olmak gereken zamanlarındayız diyebiliriz.

SALGIN HASTALIKLARA DİKKAT!

İlave olarak Kiron da Koç burcunda ve yeniaya çok yakın derecede yerleşiyor. Dolayısıyla, sağlıkla ilgili konular öne çıkıyor. Özellikle bazı salgın hastalıklar, ateşli hastalıklar dikkat çekebilir. Kafa, yüz bölgesiyle, gözlerle ilgili sağlık sıkıntılarının, ateşli hastalıkların dikkat çekeceği bu zaman diliminde ayrıca belki de bunlarla ilgili birtakım tedavilerin öne çıkması söz konusu olabilir. Tabii bu kadar ateşli bir enerji akışı yangınlara da dikkat çekiyor, özellikle Nisan’ın 9’unda Mars’ın Koç burcuna geçişinden beraber bu anlamda çok önemli bir hareketlilik kazanmaya başladık ve 21 Nisan’a kadarki zaman dilimi özellikle çok dikkat çekici. Farkında ve tedbirli olalım.

BAŞKA YERLERDE DE PATLAK VEREBİLİR!

Dünya genelinde askeri konularda hareketlenmelerin daha da güçlü bir şekilde devreye gireceği bir zaman dilimindeyiz. Sadece ateşkes ile ara verilen İran savaşının değil, başka yerlerde patlak verebilecek, savaş atmosferi yaratabilecek gelişmeler de ön planda olabilir. Mars, Satürn 20 Nisan’da tam kavuşumda olacaklar ve Merkür de Mars ve Satürn’e hizalanacak. Dolayısıyla Nisan ayının en dikkat çekici tarihi 20 Nisan olarak görülüyor. Bu üç gezegen, Mars, Satürn ve Merkür bir arada olduğunda 19. yüzyıl müneccimi Sadullah El-Ankaravi’ye göre savaş işaretçisidir. Türkiye astroloji haritasının Mars derecesinin karşısına denk düştüğü için, tabii ki ülkemiz açısından da dikkat çeken bir agresyonu, dışarıdan gelen bir riski de işaret edebilir. Farkında olmak, önlem almak çok çok önemli!

BAŞKA HANGİ BÖLGELER?

Dünya geneli için hatlara baktığımızda, bilhassa Avrupa’nın biraz daha batısı üzerine denk düşen gezegenleri görüyoruz. Yeniayın hatları İngiltere’ye çok yakın, hatta Londra üzerinden geçiyor. Yine ateşli etkiler, yangınlar, bu tarz riskler Londra, Paris gibi başkentlere yakın. Biraz aşağı inersek Madrid, Barselona, etki alan öncelikli yerler. Buralarda yönetimle ilgili bazı yaralayıcı, sert durumlar da olasılık olarak devreye giriyor. Uranüs’ün tepe noktasına eş düştüğü hatlar Rusya’dan aşağı iniyor, Ukrayna üzerinden, Saint Petersburg, Kiev üzerinden ve Ankara’nın da merkezinde bulunduğu bölgeden geçiyor, Kıbrıs üzerinden Kahire’ye iniyor. Dolayısıyla buralarda da ani, beklenmedik durum değişiklikleri, bilhassa yönetimsel anlamda sert, sarsıcı etkiler devrede. Uranüs 29 derece Boğa’da, anaretik (son derece), bu değişim enerjisinin sert ve sarsıcı bir şekilde devrede olacağını gösteriyor.

TUZAKLARA, MANİPÜLASYONA DİKKAT!

13 Nisan’da kesinleşecek Mars-Neptün kavuşumu, 17 Nisan’da kesinleşecek Merkür-Neptün kavuşumu yanıltan, tuzağa çeken, arkadan vurmanın, sinsice yapılacak bazı girişimlerin ve olayların işaretçisi olabilir. Türkiye astroloji haritası da etki aldığından, askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimizin daha dikkatli olması yerinde olur. Manipülasyonun da devrede olacağı bu zaman diliminde, komplolar artacak ve muhtemelen para piyasalarında yanılgılara, yanıltıcı iniş ve çıkışlara, ters köşe durumlara da sebep olacaktır.

KAOTİK BİR ATMOSFER

16 Nisan, 17 Nisan gibi tarihler sert, yaralayıcı, türbülanslı, kaotik bir enerji akışına dikkat çekiyor. 20 Nisan’daki Merkür, Mars, Satürn kavuşumu ve 21 Nisan’daki Merkür, Mars kavuşumu askeri konular, sert söylemler, ateşli temalar, ateşleyici temalar açısından dikkat çekici. 24 Nisan’da Venüs, Uranüs 29 derece Boğa’da anaretik derecede kavuşuyorlar. Bu da nükleerle ilgili riskler, elektrikle ilgili, elektronikle ilgili konulardaki sıkıntılar ve santrallerle ilgili sorunlar gibi riskleri beraberinde getirebilir. Yani biraz huzuru bozan bir enerji akışı oluşabilir.

★★★

ABD Amerika Birleşik Devletleri üzerinden geçen yine çok sayıda hatlar var. Ama burada finansal açıdan tetikleyen, New York’un da bulunduğu bölgeden geçen Venüs, Uranüs hattı, New York Borsası haritasını da tetiklediği için türbülanslı bir etkiyi devreye sokabilir. En çok sert etkiler alan bölge, dediğimiz gibi, Batı Avrupa, İngiltere’nin olduğu yer (zaten İngiltere Koç burcu kapsamına giriyor) ve Fransa da öyle. Buralarda sert, agresif hareketlenmeler devreye girebilir. Güçlenme manasında etki alan ülkeler ise, Rusya, Çin, Hindistan. Bu hat üzerinde genişlemeye, büyümeye, güçlenmeye yönelik etkiler daha ziyade devrede olacak.

★★★

İRAN İran’ın astroloji haritasında yönetici figürlerini temsil eden Güneş 11 derece Koç burcunda yer alıyor. Transit Merkür, Mars ve Satürn, önümüzdeki günlerde İran haritasının Güneş derecesini tetikleyecekler. Dolayısıyla yönetici figürlerini tehdit eden durumlar tekrar körüklenecek. İran’ın da tekrar gözü kara kararlar alması olasılığı hayli yüksek gözüküyor.

★★★

İSRAİL 27 derece Koç burcunda gerçekleşecek 17 Nisan yeniayı, İsrail astroloji haritasının açık düşmanlıklar alanına, Netanyahu’nun astroloji haritasında 27 derece Terazi burcunda yer alan Güneş derecesinin tam karşısına iz düşüyor. Bu da hem İsrail’in çok fazla düşmanlık veya karşıtlık etkisi alacağını, Netanyahu’nun hayli zorlu etkiler alacağını, güçlü karşıtlıklarla ve muhalefetle veya baskıyla karşılaşacağını düşündürüyor. Riskli gezegen açılarının yeniay civarındaki ve sonrasındaki günlerde haritasını tetikleyecek olması, Netanyahu’nun hayati açıdan da risk altında olacağını düşündürüyor.

★★★

TÜRKİYE 17 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay, hayli aktif bir zaman dilimine işaret ediyor. Bu yeniay civarındaki günlerde Türkiye astroloji haritasının Mars derecesi; Satürn, Merkür ve Mars’tan sert açılar aldığı için, iç güvenlik konuları çok çok önemli olacak. Yönetici figürlerinin, hükümetin aldığı etkili kararlar devrede olacak ve Türkiye’nin bölgede liderliğini göstermek için daha fazla kendini ifade edeceği bir zaman dilimi oluşacak. Ankara için çizdirilmiş astroloji haritasında gezegen toplaşması 8. eve denk düşüyor. Dolayısıyla ekonomik açıdan hayli yıpratıcı bir zaman dilimi. 8. evin pek çok sesli, zorlu anlamları var. Bir taraftan da tabii ki ölümcül temaları, ölüm oranlarının yükselmesi gibi riskleri beraberinde getirebilir. Sadece Türkiye için değil, içinde bulunduğumuz bölgede. Kesin bilemeyiz ama çok sayıda insanın veya topluca insan kayıplarının olabileceği, çok sayıda insanın hayatını kaybedebileceği sert olaylara da işaret edebilir. Böyle bir zorlu etki Türkiye’nin de bulunduğu bölge için geçerli. Dikkatli olmak gerekiyor.

16-20 NİSAN ARASINA DİKKAT!

Geçen haftaki yazımda da vurguladığım bu zaman dilimine tekrar dikkat çekmek isterim. 16 Nisan civarındaki günlerden itibaren Türkiye astroloji haritasının Mars derecesi hayli sert etkiler almaya başlayacak. Dolayısıyla diğer ülkelerle ilgili alanda gelişen savaş atmosferi veya zorluklar, Türkiye’nin iç güvenlik temalarının daha vurgu kazanacağına ve iç güvenliğin önem kazanacağına işaret ediyor.

Satürn’ün yükselen derecesine ve Mars’a, aynı zamanda transit Mars’ın Türkiye astroloji haritasının Mars ve yükselen derecesine dik açıları 19 Nisan civarında da çok etkili, yani 16-20 Nisan arasındaki zaman dilimi hayli gergin geçecek gibi gözüküyor. Bu agresif enerji atmosferi, biraz öncesinden kendini göstermeye başlayabilir ve biraz sonrasına da sarkabilir.

OLUMLU ETKİLER DE VAR!

Destekleyici ve olumlu açılar tarafından baktığımızda, 16-18 Nisan arası, kişisel anlamda yapacağımız konuşmalar, girişeceğimiz işler destek bulabilir, kendimizi daha güçlü, etkili bir şekilde ifade edebiliriz. Türkiye için yükselen burçtan geçen Jüpiter’in henüz desteklerini vermeye devam ettiği bir zaman dilimi ve Koç burcu yeniayının meclisi temsil eden alana iz düşmesi, meclisten bazı hızlı kararların çıkacak olduğunu da düşündürüyor.

İlişkilerdeki değişim rüzgârı özellikle 29 derece anaretik derecede Venüs, Uranüs kavuşumuyla dikkat çekiyor. Bu da özel ilişkilerde de patlak veren bazı sert, türbülanslı, skandal yaratacak enerjileri öne çıkarabilir. Bu haritadaki en iyicil, uyumlu açı Jüpiter ve Venüs arasındaki açı, yani tüm bu türbülanslara rağmen en azından yapılan işleri destekleyen veya zorlu temaları hafifleten bir enerji akışını anlatıyor.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

13 Nisan Pazartesi sabah saatlerinde beklenmedik, stresli gelişmelerle karşılaşabiliriz. Durum ve yön değişikliklerine açık olacağımız, kararsızlık yaşayacağımız, karmaşık bir zaman diliminde olacağız. Günün ilerleyen saatlerinde etkinleşecek uğurlular arasındaki uyumlu açı; parasal konular, alışverişler, kişisel bakımla ilgili konular, sosyal ilişkiler, hukuki konular, yatırımlar konusunda şans ve fırsatları da beraberinde getiriyor.

14 Nisan Salı sabah saatlerinde iş birlikleri için güzel bir zaman diliminde olacağız. Günün ikinci yarısı girişeceğimiz işlerden avantaj sağlayabiliriz. Teknoloji alışverişleri, iletişimsel konular, yaratıcı yeni fikirleri ortaya koymak gibi temalarda başarı şansımız yüksek. Farklı fikirlerimizle başka insanların dikkatini çekebiliriz.

15 Nisan Çarşamba günü rahat bir akış yakalayabiliriz. Yenilikler yaratmak için güzel bir zaman dilimindeyiz. Yeni ve farklı fikirlerimizi ortaya koyabiliriz. Akşam saatlerinde en büyük riskimiz kararsızlık çekmek, belirsizlikler olabilir ama yine de maneviyat açısından gayet güzel bir zaman dilimindeyiz.

16 Nisan Perşembe günü sert etkiler devrede olacak. Otorite figürleriyle ilgili yaralayıcı, prestij kaybı getiren sorunlara açık bir zaman dilimindeyiz. Kişilik yaralanmaları da devreye girebilir. Otorite pozisyonundaki kişilerle bir araya gelmek açısından çok uygun bir zaman diliminde değiliz. Akşam saatlerinde uyum ve uzlaşma yakalayabiliriz.

17 Nisan Cuma gününe dinamik başlıyoruz. Ama biraz karışık ve kaotik bir gündeyiz. Öğle saatleri civarında duygusal ve fiziksel açıdan yaralayıcı etkiler devrede, farkında olalım, aceleden kaçınalım. Saat 14:51’te Koç burcunda bir Yeniay meydana geliyor. Bu yeniay Kiron’la da dizilimde olduğu için sağlık ve şifa konularında yeni keşif ve icatlara veya açıklamalara işaret edebilir.

18 Nisan Cumartesi sabah saatlerinde iş birliği içerisinde olmak kazandırabilir. Günün ikinci yarısında yaptığımız işler daha kolay ilerleyebilir ve büyüyebilir. Başkaları üzerinde güzel bir etki yaratabiliriz. İş buyurmak, dediğini yaptırmak, farklı fikirlerini kabul ettirmek açısından bugünü kullanabiliriz.

19 Nisan Pazar gününe ilişkilere yansıyan güzel bir enerjiyle başlıyoruz. Kişisel bakım, alışverişlerle ilgili konular açısından güzel bir zaman dilimindeyiz. Günün ikinci yarısında planlarda, programlarda beklenmedik değişikliklere açık olacağız. Akşam saatlerinde, özellikle meditatif, ruhsal bazı çalışmalar yapmanın güzel neticelerini görebiliriz.