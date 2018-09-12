Katar’dan 2.5 milyar TL’ye 76 kişilik yeni uçak iddiası

CHP Ankara Milletvekili ve PM üyesi Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanması için Katar’dan VIP uçak alındığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için soru önergesi veren Taşçıer, uçağın donanımsız satış fiyatının 400 milyon dolar (2.5 milyar lira) olduğunu belirtti.

12 EYLÜL'DE TÜRKİYE'YE GİRDİ

Taşçıer'in önergesinin gerekçesinde uçakla ilgili şu bilgilere yer verildi: “Ülkemiz, önü alınamayan döviz kuru artışları, yavaşlayan büyüme, her geçen gün azalan kişi başına düşen milli gelir gibi derin ekonomik sorunlarla yüzleşirken, ülkeyi yönetenler vatandaşa kemer sıkma ve tasarruf çağrıları yapmaktadır. Ancak ne yazık ki, asıl kemer sıkması gereken yöneticiler, kamu kaynaklarını lükse harcamayı sürdürmektedir. Katar Emiri'nin Ağustos ayında satışa çıkardığı B747-8 tipi VIP uçağın, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Filosu'na katılmak üzere satın alındığı ve uçağın 12 Eylül'de Türkiye'ye giriş yaptığı iddiası bulunmaktadır.Uçakta 7 yatak odası, 2 özel salon, toplantı odaları ve küçük bir hastane bulunduğu, normal kapasitesinin 463 koltuk olduğu, ancak 76 kişilik bir VIP uçağa çevrildiği bilgisi de bulunmaktadır.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın cevaplandırması için verilen önergede şu sorular yer aldı:

*Söz konusu VIP uçağın satın alındığı iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise, ülkemiz derin bir ekonomik kriz içerisinde iken, hali hazırda Devlet Filosu'nda VIP uçaklar da bulunmakta iken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanması için yeni ve süper lüks başka bir VIP uçağın alınmasının amacı nedir?

* Söz konusu B747-8 model uçağın donanımsız satış fiyatının 400 milyon dolar civarında olduğu (bugünün kuru ile 2 milyar 576 milyon lira) bilinmekte iken, VIP olarak dizayn edilen bu uçak için Katar'a ne kadar ödeme yapılmıştır?

* Katar Emiri'nden satın alınan iki katlı jumbo uçağın ardından, Devlet Filosu'nda bulunan diğer VIP uçaklar satılacak mıdır, yoksa kullanıma devam edilecek midir?

* Uçakta 7 yatak odası, 2 özel salon, toplantı odaları ve küçük bir hastane bulunduğu bilgisi doğru mudur? Uçağın yakıt deposunun 250 bin dolara dolduğu iddiaları doğru mudur?

* Söz konusu VIP uçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere “itibardan tasarruf olmaz” ilkesine bağlı olarak mı satın alınmıştır? Yoksulluk içerisindeki vatandaşa kemer sıkma mesajları ile tasarruf çağrısı yaparken, bir yandan da Cumhurbaşkanı için süper lüks VIP uçak alınması vicdani midir? Ülkeyi yönetenler tarafından halka yapılan tasarruf çağrılarına, ülkeyi yönetenler olarak sizler de katılmayı düşünür müsünüz?

* Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos ayı içerisinde yaptığı görüşmede, Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım sözü alındığı bilgisi bulunmaktadır. Söz konusu uçak alışverişi ile bu yatırım sözü arasında bir bağ bulunmakta mıdır?

UÇAK FİLOSUNDA NELER VAR? Devlet erkanının kullanımı için son yıllarda ‘uçak havuzu' uygulamasına gidildi. TC-ANA tescil işaretine sahip Airbus A319CJ tipi uçak, TC-ATA, TC-DAP ve TC-KOP tescilli Amerikan yapımı Gulfstream G550 model 3 uçak, Gulfstream G450 model TC-GAP ile TC-LAA ve TC-LAB tescilli 2 adet Cessna Citation V model uçak da VIP filoda yer alıyor. Ayrıca filoda 3 de helikopter bulunuyor.

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